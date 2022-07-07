В поселке Карелии женщину с детьми заперли в доме и облили его бензином

Пожарные Пудожского района спасли женщину с детьми, запертую в доме, который кто-то облил бензином.

Как сообщили в Госкомитете по безопасности жизнедеятельности, в дежурную службу противопожарного отряда Пудожского района 11 июля через систему "112" поступило сообщение о чрезвычайном происшествии в поселке Красноборский.

Сообщалось, что в брусчатом одноэтажном 2-квартирном доме находится женщина с двумя детьми. Входная дверь в помещение закрыта, стена облита жидкостью с ярко выраженным запахом бензина.

Диспетчером Пудожского гарнизона пожарной охраны по адресу были незамедлительно направлены дежурные подразделения пожарных частей № 50 и № 51 по охране Пудожа и поселка Шальский.

По прибытии к месту вызова огнеборцы обнаружили сильный запах бензина, пластиковую канистру, которая лежала рядом с местом разлива, а также разбитое окно, в доме была заблокирована женщина и детьми.

Для предотвращения возможного возгорания пожарные пролили дом, засыпали грунтом деревянные панели, а также освободили женщину с детьми.