ФОТО: В поселке Карелии жители пьют черную воду

В поселке Вялимяки Лахденпохского района люди пожаловались на плохую воду.

В паблике "Лахденпохья навсегда" опубликовано фото жителя поселка Вялимяки, который сообщает, что черная жидкость в чашке – это не кофе и не чай, а вода.

Публикуя фото в соцсетях, жители надеются, что правительство Карелии, Минстрой, "обратят внимание на условия про(или "вы")живания в районе", и помогут.

Как пишут жители, решить проблему с водой можно в том случае, если пробурить скважину, но на это требуются деньги

"На скважину требуют деньги, на одни только документы 400 тысяч рублей с двух домов!", - сообщается в паблике.