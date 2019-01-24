ФОТО: В поселке Карелии жители пьют черную воду

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В поселке Вялимяки Лахденпохского района люди пожаловались на плохую воду.
В паблике "Лахденпохья навсегда" опубликовано фото жителя поселка Вялимяки, который сообщает, что черная жидкость в чашке – это не кофе и не чай, а вода.
Публикуя фото в соцсетях, жители надеются, что правительство Карелии, Минстрой, "обратят внимание на условия про(или "вы")живания в районе", и помогут.
Как пишут жители, решить проблему с водой можно в том случае, если пробурить скважину, но на это требуются деньги
"На скважину требуют деньги, на одни только документы 400 тысяч рублей с двух домов!", - сообщается в паблике.
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