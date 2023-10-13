В поселке Кепа в Карелии полностью сгорел жилой дом

Пожар произошел 13 октября.
Вечером в пятницу, 13 октября, на пульт ЕСС-01 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в карельском поселке Кепа по ул. Советской.
Об этом сообщили в пабикесо ссылкой на информацию Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
Как рассказали в источнике, в 23.00 пожар ликвидировали: дом был полностью уничтожен огнем. Погибших и травмированных нет.
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