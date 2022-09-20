В поселке на севере Карелии 80-летняя бабушка пропала в лесу

В Калевальском районе 80-летняя женщина пошла 8 октября в лес и не вернулась. Организованы поиски.

Как сообщается в паблике спасателей-добровольцев «ЛизаАлерт», в субботу, 8 октября, в поселке Боровой Калевальского района 80-летняя местная жительница Евгения Васильевна Виноградова ушла в лес и не вернулась.

Ведутся поиски пенсионерки.