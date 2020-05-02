В поселке Салми, где обнаружен очаг COVID-19, тест на коронавирус сделают всем желающим

В поселке Салми выездная бригада медиков 3 мая будет проводить исследования на коронавирусную инфекцию, сообщил глава районной администрации Дмитрий Трошин.

"Пожалуйста, для облегчения работы медиков оставайтесь дома! Обследоваться будут определенные группы жителей, но пройти исследование могут все желающие", - рассказал Дмитрий Трошин на странице в соцсети.

Напомним, на 3 мая диагноз COVID -19 был подтвержден еще у троих жителей поселка Салми в Питкярантстком районе. Все они из одного круга контактов. Таким образом, число инфицированных в этом небольшом поселке увеличилось до 8 человек. Накануне Минздрав Карелии отправил в Салми бригаду медиков.