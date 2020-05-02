Более 1200 человек ушли в Карелии на самокарантин за сутки

Всего за минувшие сутки в республике выявлено 4 новых случая заболевания Covid-19, сообщили в региональном Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Заболевшие – житель Петрозаводска и трое жителей поселка Салми Питкярантского района. Итого на сегодня в Салми уже 8 заболевших.

Напомним, 2 мая Минздрав Карелии направил в Салми бригаду медиков, в составе которой врач-эпидемиолог, чтобы проверить все случаи обращений с ОРВИ. Специалисты обеспечены средствами индивидуальной защиты, а также расходными материалами для проведения тестов.

Всего на 3 мая в Карелии 89 заболевших Covid-19, 13 человек выздоровели. На самокарантине находятся 3340 человек, прирост за сутки составил 1203 человек. В обсервации 23 человека (-2 за сутки).

Общая заболеваемость в Карелии – 14,5 случаев на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 5,8 раз выше и составляет 84,5 случаев, по Северо-Западу – 72.

Ранее сообшалось, что первый заболевший коронавирусом выявлен в "чистом" районе Карелии.

