890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Заболевший Covid-19 в Беломорске вернулся в Карелию из другого региона, где работал вахтовиком
02.05.2020 10:51
Куда звонить, если переполнены мусорные контейнеры, рассказали в мэрии Петрозаводска 1
02.05.2020 14:26
Врач-реаниматолог: "У нас были ситуации страшнее во много раз, но ничего похожего не было!" 4
02.05.2020 17:49
В России установлен рекорд прироста больных коронавирусом за сутки – более 9,6 тысяч человек 2
02.05.2020 13:05
Под Петрозаводском разрастается кладбище шин – масштабы свалки впечатляют (ФОТОФАКТ) 11
02.05.2020 15:04
Первый заболевший коронавирусом выявлен в "чистом" районе Карелии 10
02.05.2020 09:47
Парфенчиков обязал управляющие компании дезинфицировать подъезды и установил сроки 10
02.05.2020 11:55

Более 1200 человек ушли в Карелии на самокарантин за сутки

Новости. Общество
09:02, 03 Мая 2020
фото: https://vk.com/public194559207
Загрузка...

Всего за минувшие сутки в республике выявлено 4 новых случая заболевания Covid-19, сообщили в региональном Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Заболевшие – житель Петрозаводска и трое жителей поселка Салми Питкярантского района. Итого на сегодня в Салми уже 8 заболевших.

Напомним, 2 мая Минздрав Карелии направил в Салми бригаду медиков, в составе которой врач-эпидемиолог, чтобы проверить все случаи обращений с ОРВИ. Специалисты обеспечены средствами индивидуальной защиты, а также расходными материалами для проведения тестов.

Всего на 3 мая в Карелии 89 заболевших Covid-19, 13 человек выздоровели. На самокарантине находятся 3340 человек, прирост за сутки составил 1203 человек. В обсервации 23 человека (-2 за сутки).

Общая заболеваемость в Карелии – 14,5 случаев на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 5,8 раз выше и составляет 84,5 случаев, по Северо-Западу – 72.

Ранее сообшалось, что первый заболевший коронавирусом выявлен в "чистом" районе Карелии.
 

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.04.2020, 11:47
Запутавшемуся на дороге в Карелии водителю фуры грозит лишение прав
28.04.2020, 10:42
В Мурманской области коронавирус диагностировали более чем у тысячи человек
29.04.2020, 06:40
Власти Карелии опубликовали расширенную онлайн-карту заболевших коронавирусом
27.04.2020, 09:45
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии
26.04.2020, 09:11
За сутки в Карелии у 12 человек выявили коронавирус
30.04.2020, 09:11
Еще 8 жителей Карелии заразились коронавирусом

Аналитика

02.05.2020 12:10
Политкухня
"Легитимность выборов в горсовет Сортавалы решается в правовом поле" 2
Заместитель министра национальной и региональной политики, член ЦИК Карелии Наталья Баринова прокомментировала ситуацию вокруг выборов в горсовет Сортавалы после признания кассационным судом незаконности роспуска предыдущего состава депутатов.
"Когда Красная Шапочка выйдет из леса, тогда и расскажет про Волка" 12
01.05.2020 11:54
Кровавая охота браконьеров 1
01.05.2020 11:11
Война и мир Савелия Хенкина 3
30.04.2020 20:38
Получили два совета 3
29.04.2020 15:08
Вся аналитика

Чтиво

02.05.2020 10:08
Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям 3
30.04.2020 13:36
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
29.04.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»