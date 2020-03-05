В поселок Мелиоративный поступила новая пожарная машина, приобретенная за счет бюджета Карелии

Новая пожарная машина, приобретенная за счет выделенных из бюджета Карелии 6,6 млн рублей, заступила на боевое дежурство в поселок Мелиоративный Прионежского района.

С этим событием коллектив пожарной части №47 поздравили первый вице-спикер Законодательного собрания Ольга Шмаеник и руководитель государственного комитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков.



Автоцистерна на базе модели "Урал" заменит сразу три старых автомобиля. Объем запаса воды – до 6 тонн. Спецтранспорт укомплектован современным пожарно-техническим вооружением.



"Уверена, что новая современная машина позволит вам работать еще более качественно и всегда первыми приходить на помощь", – сказала Ольга Шмаеник.



По словам председателя государственного комитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, новая техника поднимет боевую готовность огнеборцев Мелиоративного на самый высокий уровень. Олег Поляков также поблагодарил депутатов парламента Карелии за поддержку, которую они оказывают республиканской противопожарной службе.



Первый вице-спикер Законодательного собрания отметила, задача по модернизации пожарных частей, обновлению боевой формы, спецтехники и оборудования, привлечению квалифицированных кадров является одной из приоритетных. Поэтому в последние годы в бюджете республики целенаправленно предусматриваются средства на модернизацию частей, строительство новых пожарных депо в районах Карелии, закупку обмундирования.



Ольга Шмаеник напомнила, что в 2019 году депутаты парламента республики внесли изменения в законодательство Карелии, благодаря которым работающие на селе пожарные могут безвозмездно получить земельный участок для строительства жилья.





Кроме этого, Законодательно собрание Карелии совместно с парламентской ассоциацией Северо-Запада России, федеральным центром продолжает работу по предоставлению работникам региональных противопожарных служб права на досрочную пенсию наравне с сотрудниками федеральной противопожарной службы МЧС России, добавила парламентарий.