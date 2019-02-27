В последний день зимы в Карелии будет тепло и ветрено

Новости по теме
Загрузка...
О погоде на 28 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.
В Петрозаводске 28 февраля будет облачно. Ночью небольшие, днем умеренные осадки – преимущественно в виде снега. Днем возможна метель. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, западный умеренный. Днем северный с порывами до сильного.
Температура ночью и днем составит 0, -2 градуса. Днем может похолодать до -6.
В Карелии также ожидается облачная погода. Выпадут небольшие, местами умеренные осадки, в виде мокрого снега. Местами метель. На дорогах гололедица.
Ветер северо-восточный, северный. На юге ночью юго-западный умеренный, днем – с порывами до сильного.
Ночью и днем столбик термометра задержится на показателях +1, -4. В северных районах будет -6, -11 градусов.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
23.02.2019, 13:57
24.02.2019, 08:45
24.02.2019, 16:12
26.02.2019, 12:15
Аналитика
Сегодня 14:46
Капитал
Депутаты Петросовета приняли изменения в городской бюджет, увеличив размер казны на 526,7 миллиона рублей.
26.02.2019 10:06
25.02.2019 10:43
20.02.2019 15:05
Чтиво
Сегодня 16:27
Личное мнение
Заслуженный юрист Карелии Александр Лукин о сложившейся недемократической политической системе.
25.02.2019 13:30
25.02.2019 12:36
22.02.2019 13:49
Медиа
25.02.2019 12:07
Опрос
Кого вы бы назвали секс-символом карельской политики?
Комментарии