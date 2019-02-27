В последний день зимы в Карелии будет тепло и ветрено

О погоде на 28 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.

В Петрозаводске 28 февраля будет облачно. Ночью небольшие, днем умеренные осадки – преимущественно в виде снега. Днем возможна метель. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, западный умеренный. Днем северный с порывами до сильного.

Температура ночью и днем составит 0, -2 градуса. Днем может похолодать до -6.

В Карелии также ожидается облачная погода. Выпадут небольшие, местами умеренные осадки, в виде мокрого снега. Местами метель. На дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный, северный. На юге ночью юго-западный умеренный, днем – с порывами до сильного.

Ночью и днем столбик термометра задержится на показателях +1, -4. В северных районах будет -6, -11 градусов.