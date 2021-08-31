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В правительстве Карелии задумались, кто должен платить за вывоз мусора, оставшийся от туристов

Новости. Общество
12:52, 01 Сентября 2021

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Рост туристического потока в Карелию привел к увеличению объема твердых коммунальных отходов, которые скапливаются в контейнерах, и в результате выросли затраты предприятий, которые занимаются вывозом мусора.

Эта проблема обсуждалась на одном из совещаний, посвященных социально-экономическому развитию районов республики

«Естественно, население не должно платить за те нетарифицированные, по сути дела, отходы, которые образуются от большого наплыва туристов… Механизма взимания платы за мусор образующийся в результате потока туристов, нет», — сказал замминистра природных ресурсов и экологии Алексей Щепин.

Премьер-министр Карелии Александр Чепик считает, что платить за вывоз мусора должны сами туристы.

«Можно поставить шлагбаум, собирать деньги с людей, которые приезжают на территорию этого озера… Мы такой механизм реализовали на двух или трех пилотных участках. Мне кажется таким механизмом надо попробовать дальше двигаться», — пояснил Чепик.

По мнению главы Карелии Артура Парфенчикова, дополнительные расходы предприятий, которые занимаются вывозом мусора, следует частично компенсировать из бюджета.

«Туризм приносит определенные дивиденды в экономику республики, и мы должны региональному оператору (по обращения с отходами — прим. ред.), его подрядчикам, которые работают, часть затрат компенсировать», — сказал губернатор.

Он поручил правительству подготовить предложения для решения этой проблемы.

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Комментарии

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drug
2021-09-01 14:01:34
Текст статьи: «Естественно, население не должно платить за те нетарифицированные, по сути дела, отходы, которые образуются от большого наплыва туристов…
Но наверно такое решение принято до выборов ?
А потом .......
Давайте мы заплатим за все !!!!!
David.
2021-09-01 13:15:21
Может Артур Олегович? Он главный рекламист туризма!
Эндшпиль
2021-09-01 13:14:29
"проблема обсуждалась на одном из совещаний, посвященных социально-экономическому развитию районов республики". Социально-экономическое развитие, уборка и вывоз мусора? Да уж, совещание, обо всем и ни о чем. Развитие, конкретное. Вначале в гости зазывают, потом задом наперед совещаются, что делать. С подобными со вещателями "наверное" республика в лидерах по социально-экономическому развитию никогда не будет? Головотяпство и некомпетентность, зарплату только "наверное" способны получать, и "наверное" чебуреками лакомиться в кружке избранных.
Изя
2021-09-01 13:29:34
Эндшпиль, убогие правда ????)))
Изя
2021-09-01 13:08:43
Чтог тут думать и так ясно - правительство с Чепиком ))) :)
Честный мужик
2021-09-01 13:04:32
Будут "думать"....
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