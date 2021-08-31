В правительстве Карелии задумались, кто должен платить за вывоз мусора, оставшийся от туристов

Рост туристического потока в Карелию привел к увеличению объема твердых коммунальных отходов, которые скапливаются в контейнерах, и в результате выросли затраты предприятий, которые занимаются вывозом мусора.

Эта проблема обсуждалась на одном из совещаний, посвященных социально-экономическому развитию районов республики

«Естественно, население не должно платить за те нетарифицированные, по сути дела, отходы, которые образуются от большого наплыва туристов… Механизма взимания платы за мусор образующийся в результате потока туристов, нет», — сказал замминистра природных ресурсов и экологии Алексей Щепин.

Премьер-министр Карелии Александр Чепик считает, что платить за вывоз мусора должны сами туристы.

«Можно поставить шлагбаум, собирать деньги с людей, которые приезжают на территорию этого озера… Мы такой механизм реализовали на двух или трех пилотных участках. Мне кажется таким механизмом надо попробовать дальше двигаться», — пояснил Чепик.

По мнению главы Карелии Артура Парфенчикова, дополнительные расходы предприятий, которые занимаются вывозом мусора, следует частично компенсировать из бюджета.

«Туризм приносит определенные дивиденды в экономику республики, и мы должны региональному оператору (по обращения с отходами — прим. ред.), его подрядчикам, которые работают, часть затрат компенсировать», — сказал губернатор.

Он поручил правительству подготовить предложения для решения этой проблемы.