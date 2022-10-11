В праздничные дни движение по ведущей в Карелию трассе будет ограничено

Дорожники предупредили о временном ограничении движения на трассе «Кола».
Из-за разводки моста через реку Свирь в районе города Лодейное поле в Ленинградской области будет временно ограничено движение по трассе «Кола». Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Кола».
Мост будет разведен 5 ноября с 11.10 до 13.10. Причиной станет прохождение по реке состава судов. При этом, если суда не успеют подойти к назначенному сроку, развод моста будет перенесен на 6 ноября.
Водителей просят быть внимательными и учитывать ограничение движения при планировании поездок.
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