В праздничные дни движение по ведущей в Карелию трассе будет ограничено

Дорожники предупредили о временном ограничении движения на трассе «Кола».

Из-за разводки моста через реку Свирь в районе города Лодейное поле в Ленинградской области будет временно ограничено движение по трассе «Кола». Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Кола».

Мост будет разведен 5 ноября с 11.10 до 13.10. Причиной станет прохождение по реке состава судов. При этом, если суда не успеют подойти к назначенному сроку, развод моста будет перенесен на 6 ноября.

Водителей просят быть внимательными и учитывать ограничение движения при планировании поездок.