В праздничные дни изменится режим работы ГИБДД Карелии

С 7 марта изменится график работы ГИБДД Карелиина период праздничных дней.

Экзаменационное отделение и отделение регистрации транспортных средств и прицепов к ним будут работать:

- 7 марта – с 9.00 до 17.00. Перерыв с 13.00 до 14.00;

- 8 марта – выходной;

- 9 марта – с 9.00 до 17.00. Прием граждан осуществляется по предварительной записи через ЕПГУ. Перерыв с 13.00 до 14.00.

Сверка номерных агрегатов осуществляется по адресу ул. Пограничная, д. 23.