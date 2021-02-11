В преддверии 8 марта мэрия Петрозаводска предлагает продавцам цветов узаконить нестационарную торговлю

Администрация Петрозаводска объявила аукционы на размещение торговых объектов в преддверии 8 марта, победители смогут организовать продажу цветов накануне праздника в разных районах города, сообщили в мэрии города.

Администрация Петрозаводска объявила аукцион на право получения решения на размещение нестационарных торговых объектов в преддверии Международного женского дня. Победители смогут организовать продажу цветов с 6 по 8 марта в разных районах города. Заявки на участие принимаются до 17 часов 1 марта 2021 года.

На аукционе выставлено восемь лотов. Площадь земельных участков – 8 кв.м, торговых объектов – 4 кв.м.

Лот № 1 – ул. Труда у дома № 4,

Начальная цена – 901,42 рублей;

Лот № 2 – ул. Древлянка у дома № 18,

Начальная цена – 1266,03 рублей;

Лот № 3 – Нойбранденбургская ул. у дома № 1,

Начальная цена – 1081,87 рублей;

Лот № 4 – Судостроительная ул. у дома № 20,

Начальная цена – 990,47 рублей;

Лот № 5 – ул. Ровио у дома № 13,

Начальная цена – 1291,09 рублей;

Лот № 6 – пр. Ленина у дома № 9,

Начальная цена – 1291,09 рублей;

Лот № 7 – пр. Ленина у дома № 38,

Начальная цена – 1521,24 рублей;

Лот № 8 – пл. Гагарина у дома № 2,

Начальная цена – 1194,44 рублей.

Аукцион стартует 4 марта с 14.30 по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2, каб. 201.

Его участников определят до 18 часов накануне - 3 марта.

ополнительную информацию можно получить по тел.: 71-35-68, а также на официальном сайте администрации Петрозаводска.