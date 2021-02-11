Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Эта зараза опять ко мне пришла": Лукашенко не смог продолжить речь из-за приступа кашля (ВИДЕО) 4
11.02.2021 21:30
В Петрозаводске состоялась Зимняя спартакиада Segezha Group (ФОТО)
11.02.2021 12:58
Компания Сергея Пирожникова вышла в лидеры IT-индустрии 6
11.02.2021 14:32
Объявленный в розыск молодой житель Петрозаводска нашелся 1
11.02.2021 20:47
Финляндия намерена ввести обязательное тестирование на коронавирус на границе 33
11.02.2021 12:04
Улицу в одном из городов Карелии благоустроят за 94 млн рублей (ФОТО) 2
11.02.2021 11:39

В преддверии 8 марта мэрия Петрозаводска предлагает продавцам цветов узаконить нестационарную торговлю

Новости. Общество
10:43, 12 Февраля 2021
фото: Столица на Онего
Загрузка...

Администрация Петрозаводска объявила аукционы на размещение торговых объектов в преддверии 8 марта, победители смогут организовать продажу цветов накануне праздника в разных районах города, сообщили в мэрии города.

Администрация Петрозаводска объявила аукцион на право получения решения на размещение нестационарных торговых объектов в преддверии Международного женского дня. Победители смогут организовать продажу цветов с 6 по 8 марта в разных районах города. Заявки на участие принимаются до 17 часов 1 марта 2021 года.

На аукционе выставлено восемь лотов. Площадь земельных участков – 8 кв.м, торговых объектов – 4 кв.м.

Лот № 1 – ул. Труда у дома № 4,
Начальная цена – 901,42 рублей;
Лот № 2 – ул. Древлянка у дома № 18,
Начальная цена – 1266,03 рублей;
Лот № 3 – Нойбранденбургская ул. у дома № 1,
Начальная цена – 1081,87 рублей;
Лот № 4 – Судостроительная ул. у дома № 20,
Начальная цена – 990,47 рублей;
Лот № 5 – ул. Ровио у дома № 13,
Начальная цена – 1291,09 рублей;
Лот № 6 – пр. Ленина у дома № 9,
Начальная цена – 1291,09 рублей;
Лот № 7 – пр. Ленина у дома № 38,
Начальная цена – 1521,24 рублей;
Лот № 8 – пл. Гагарина у дома № 2,
Начальная цена – 1194,44 рублей.

Аукцион стартует 4 марта с 14.30 по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2, каб. 201.

Его участников определят до 18 часов накануне - 3 марта.

ополнительную информацию можно получить по тел.: 71-35-68, а также на официальном сайте администрации Петрозаводска.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-02-12 11:09:34
Пофиг. Мне не мешают
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.02.2021, 15:41
Минздрав объяснил причину смерти жителя Карелии после прививки от коронавируса
07.02.2021, 14:52
Жители деревни Суйсарь выступили против возобновления работы форелевого хозяйства на Онежском озере
07.02.2021, 16:24
"В Карелии довольно долго зрело недовольство"
07.02.2021, 18:40
Необычное небесное явление запечатлели на трассе в Карелии (ВИДЕО)
10.02.2021, 15:05
Жительница Кондопожского района заплатит больше 10 млн рублей за воровство электроэнергии
07.02.2021, 10:32
Ночью в Петрозаводске опрокинулся автомобиль, человека выбросило на дорогу (ВИДЕО)

Аналитика

11.02.2021 12:50
Обществоведение
Костная клиника: что делать, когда болят суставы
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
"Проблемы энергетики Карелии никому в одиночку не решить…" 3
11.02.2021 12:44
Миллиарды на помощь отстающему 5
10.02.2021 16:53
Кто попадет под гаражную амнистию?
09.02.2021 16:08
Бюджетный дефицит погрузил Карелию в долги 12
09.02.2021 13:05
Вся аналитика

Чтиво

10.02.2021 17:03
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Клиника доброго стоматолога 2
09.02.2021 09:07
КЛИНИКИ НА ЧАЙКИНОЙ: клиники доказательной медицины для всей семьи!
04.02.2021 15:30
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»