В преддверии "черной пятницы" появилось более 400 сайтов-подделок AliExpress

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В Сети появилось более 400 сайтов-подделок, копирующих торговую интернет-площадку AliExpress.
Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу компании Group-IB.
"Group-IB предупреждает о повышении мошеннической активности в связи с масштабной распродажей BlackFridaySale "черная пятница".
Эксперты Group-IB обнаружили более 400 сайтов-клонов, копирующих популярную торговую интернет-площадку AliExpress, и еще две сотни сайтов, созданных под известные бренды и интернет-магазины», — сообщили в пресс-службе.
Что сделали злоумышленники для привлечения внимания, читайте в материал еделовой интрнет-газеты "Вести Карелии".
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