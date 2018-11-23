В преддверии "черной пятницы" появилось более 400 сайтов-подделок AliExpress

В Сети появилось более 400 сайтов-подделок, копирующих торговую интернет-площадку AliExpress.

Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу компании Group-IB.

"Group-IB предупреждает о повышении мошеннической активности в связи с масштабной распродажей BlackFridaySale "черная пятница".

Эксперты Group-IB обнаружили более 400 сайтов-клонов, копирующих популярную торговую интернет-площадку AliExpress, и еще две сотни сайтов, созданных под известные бренды и интернет-магазины», — сообщили в пресс-службе.

Что сделали злоумышленники для привлечения внимания, читайте в материал еделовой интрнет-газеты "Вести Карелии".