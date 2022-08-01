В Приладожье Карелии пропала связь с двумя туристами из Москвы

Молодая пара из Москвы не выходит на связь — ГИМС просит помощи.

В ГИМС Лахденпохья обратились к отдыхающим, рыбакам, судоводителям и всем, кто может быть на Ладоге.

По словам спасателей, в Лахденпохском районе пролегал маршрут похода по Ладоге из Приозерска в Сортавалу. Участники похода, москвичи Михаил и Оксана последний раз выходили на связь с родными 31 июля в 23.14, с тех пор их телефоны недоступны.

«Большая к вам просьба, если кто видел двухместную байдарку с молодыми людьми, сообщите на номер телефона 8921-017-87-80. Понимаем, что примет мало, но, к сожалению, это всё, что удалось узнать. На всякий случай вот их телефоны: Михаил — 89265699804, Оксана — 89507529331.