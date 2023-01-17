В Приладожье Карелии снова прогремят взрывы

В Питкярантском районе Карелии в конце января горнопромышленники будут взрывать породу.

По информации ООО «Центурион», 30 и 31 января с 10.00 до 20.00 на месторождении Лупикко-2 будут проводиться взрывные работы, сообщили районные власти.



Сигналом будут:



-один продолжительный гудок, начало подготовительных работ на взрывные работы;



-два продолжительных гудка, взрывы скальной породы;



-три коротких гудка, окончание взрывных работ.



К началу работ по периметру опасной зоны и на подъездах к карьеру обещают выставить постовых.



Напомним, месторождение Лупикко ранее выставляли на аукцион.



Запасы пегматита месторождения Лупикко оцениваются в 967 тысяч тонн. Месторождение изучено для разработки открытым способом на глубины до 50-80 метров.