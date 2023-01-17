В Приладожье Карелии снова прогремят взрывы

В Питкярантском районе Карелии в конце января горнопромышленники будут взрывать породу.
По информации ООО «Центурион», 30 и 31 января с 10.00 до 20.00 на месторождении Лупикко-2 будут проводиться взрывные работы, сообщили районные власти.
Сигналом будут:
-один продолжительный гудок, начало подготовительных работ на взрывные работы;
-два продолжительных гудка, взрывы скальной породы;
-три коротких гудка, окончание взрывных работ.
К началу работ по периметру опасной зоны и на подъездах к карьеру обещают выставить постовых.
Напомним, месторождение Лупикко ранее выставляли на аукцион.
Запасы пегматита месторождения Лупикко оцениваются в 967 тысяч тонн. Месторождение изучено для разработки открытым способом на глубины до 50-80 метров.
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