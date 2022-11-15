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В Карелии продают месторождение пегматитов для производства фарфора и стекла

Новости. Экономика
13:22, 23 Ноября 2022
фото: © karelia.rbc.ru

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Месторождение Лупикко в Питкярантском районе Карелии выставлено на аукцион.

Месторождение Лупикко, которое расположено на территории Питкярантского района Карелии выставлено на аукцион, пишет РБК. 

Запасы пегматита месторождения Лупикко оцениваются в 967 тысяч тонн. Месторождение изучено для разработки открытым способом на глубины до 50-80 метров.

Пегматит — крупнозернистая магматическая горная порода с включением минеральных элементов. Концентрат, который можно получить из добываемого сырья, применим в производстве стекла, хозяйственно-бытового фарфора и фаянса, строительной керамики и низковольтных изоляторов.

По оценкам, Лупикко содержит 6,8% запасов России. Как следует из материалов на электронной торговой площадке Газпромбанка, заявки на участие в аукционе на право пользования участком недр принимаются до 13 декабря.

Инициатором торгов является департамент по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу  (Севзапнедра).

При этом участок недр передается для разведки и добычи полезных ископаемых, а также для использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств.

Площадь месторождения Лупикко составляет 0,77 кв. км. Оно находится в 2,5 километра от города Питкяранта. Стартовый размер разового платежа и размер задатка составляет 412 млн 751 тысяч рублей. Договор с пользователем недр планируется заключить на 20 лет.

Ранее стало известно, что Роснедра также проведут аукцион на право пользования участком недр Аганозерского месторождения в Пудожском районе. Аганозерское является крупнейшим в России месторождением хромовой руды.

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