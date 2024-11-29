В Приладожье простились с погибшим на спецоперации земляком

В Питкяранте проводили в последний путь Валерия Анатольевича Клепикова.
О прощании с героем рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат Законодательного Собрания Карелии Татьяна Тишкова.
В понедельник, 2 декабря, в Питкяранте простились с рядовым контрактной службы Клепиковым Валерием Анатольевичем, который погиб 15 ноября текущего года в ходе специальной военной операции на Украине. Валерию Анатольевичу был 61 год.
Семья потеряла настоящего мужчину, отца, дедушку, брата…
Татьяна Тишкова выразила соболезнования родным и близким Валерия Анатольевича.
«Скорбим вместе с вами», — написала она.
«Вечная память и вечная слава ГЕРОЮ Клепикову Валерию Анатольевичу!» — добавила в сети депутат.
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