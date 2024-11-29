В Приладожье простились с погибшим на спецоперации земляком

В Питкяранте проводили в последний путь Валерия Анатольевича Клепикова.

О прощании с героем рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат Законодательного Собрания Карелии Татьяна Тишкова.

В понедельник, 2 декабря, в Питкяранте простились с рядовым контрактной службы Клепиковым Валерием Анатольевичем, который погиб 15 ноября текущего года в ходе специальной военной операции на Украине. Валерию Анатольевичу был 61 год.



Семья потеряла настоящего мужчину, отца, дедушку, брата…



Татьяна Тишкова выразила соболезнования родным и близким Валерия Анатольевича.

«Скорбим вместе с вами», — написала она.



«Вечная память и вечная слава ГЕРОЮ Клепикову Валерию Анатольевичу!» — добавила в сети депутат.