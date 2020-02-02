"В принципе это хорошо", - глава Минфина Карелии оценила муниципальные финансы

Собственные налоговые и неналоговые доходы 9 муниципальных образований Карелии в 2019 году превысили их расходы – бюджеты были исполнены с профицитом.

Об этом сообщила в интервью ГТРК "Карелия" министр финансов республики Елена Антошина.

"9 из 18 муниципальных бюджетов исполнены с профицитом…С профицитом в том или ином объеме. В принципе это хорошо", - сказала Антошина. Еще одним важным показателем состояния муниципальных бюджетов глава Минфина назвала размер просроченной кредиторской задолженности и объем муниципального долга. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".