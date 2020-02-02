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"В принципе это хорошо", - глава Минфина Карелии оценила муниципальные финансы

Новости. Экономика
11:03, 03 Февраля 2020
фото: сайт партии "Единая Россия"
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Собственные налоговые и неналоговые доходы 9 муниципальных образований Карелии в 2019 году превысили их расходы – бюджеты были исполнены с профицитом.

Об этом сообщила в интервью ГТРК "Карелия" министр финансов республики Елена Антошина.

"9 из 18 муниципальных бюджетов исполнены с профицитом…С профицитом в том или ином объеме. В принципе это хорошо", - сказала Антошина.

Еще одним важным показателем состояния муниципальных бюджетов глава Минфина назвала размер просроченной кредиторской задолженности и объем муниципального долга.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-02-03 11:34:57
Умница и красавица ! Наконец-то прорыв , в стране больше не будет бедности !
zanoza
2020-02-03 11:11:24
Да что же тут хорошего? При наличии просроченной кредиторской задолженности говорить о профиците бюджета, это по меньшей мере глупо!
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