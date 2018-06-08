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Новости. Происшествия
13:06, 08 Июня 2018

В Прионежье обнаружена незаконная вырубка с ущербом на 15 млн рублей

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Специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Карелии обнаружили незаконные рубки леса в Прионежье, ущерб от которых составил 15 млн рублей.

Работники Прионежского центрального лесничества и специалисты министерства природных ресурсов и экологии Карелии в ходе патрулирования лесов обнаружили незаконные рубки леса в Прионежском районе. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил 15 миллионов рублей, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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Сеня
2018-06-08 14:45:47
А министра из Бурятии по лесопользованию РК не пробовали привлечь к ответственности за отсутствие контроля за лесосбережением .
deep
2018-06-08 14:30:35
Да все Обама виноват: посокращали, преобразовали лесхозы хрен знает во что, получили полный бардак в охране лесов.
Копатыч
2018-06-08 14:09:08
Правильно Кир. Уже который раз пишу про незаконные вырубки и все всермя возникают одни и теже вопросы- где вся эта гвардия контролирующих органов? А лес что по воздуху улетел, что нельзя тормозить все лесовозы подряд и проверять соответствующие документы. Теперь этот ущерб в 15 млн никто не возместит, потому что виновных не найдут.
Горожанин
2018-06-08 14:01:35
Чего это вдруг глаза-то открылись?! Рубят вблизи города везде, рубят варварски, ничего не боясь
кир
2018-06-08 13:22:16
Не надо нам мозги пудрить с незаконными вырубками леса, самовольными постройками и уличной торговлей. Кому надо, тот знает и ничего не боится, потому что обогащается. И законы годные принять не можете для полудиких племен.
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