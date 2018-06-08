В Прионежье обнаружена незаконная вырубка с ущербом на 15 млн рублей

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Специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Карелии обнаружили незаконные рубки леса в Прионежье, ущерб от которых составил 15 млн рублей.
Работники Прионежского центрального лесничества и специалисты министерства природных ресурсов и экологии Карелии в ходе патрулирования лесов обнаружили незаконные рубки леса в Прионежском районе. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил 15 миллионов рублей, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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