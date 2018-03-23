В Прионежском районе Карелии подвели итоги работы местной власти

Депутаты приняли отчет главы района Вадима Сухарева за 2017 год.

Депутаты Прионежского районного совета единогласно признали деятельность Вадима Сухарева удовлетворительной, также положительно была оценена и работа администрации Прионежского района за 2017 год.

В частности, в своем докладе Вадим Сухарев отметил, что в прошлом году совместно с администрацией района была продолжена работа по выполнению программы оздоровления муниципальных финансов. Наибольший удельный вес в расходах заняли разделы: "Образование" – 74,1%, "Социальная политика" – 7,9%, "Жилищно-коммунальное хозяйство" – 4,8%, "Общегосударственные вопросы" – 5,4%, "Национальная экономика" – 2,7%.

Огромная деятельность была проведена с обращениями граждан. В 2017 год в Совет депутатов их поступило 154. По всем была проведена кропотливая работа, жителям района оказана помощь.

Глава района проводил встречи с жителями во всех населенных пунктах района. Несмотря на то, что на встречах жители задавали острые, критические для власти вопросы, в большинстве случаев удавалось найти пути решения проблем, в том числе и с помощью республиканских исполнительно-законодательных органов власти.

Подводя итоги работы за год глава, Прионежского района Вадим Сухарев отметил: "Совет работал, решая насущные проблемы, создавая нормативную правовую базу, определяющую нормы и правила, по которым живет район. Основными направлениями работы Совета депутатов в 2018 году будут являться обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения Прионежского муниципального района, контроль за исполнением муниципальных программ и эффективностью расходов бюджета и увеличением доходной части бюджета района".