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Новости. Общество
14:50, 23 Марта 2018

В Прионежском районе Карелии подвели итоги работы местной власти

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Депутаты приняли отчет главы района Вадима Сухарева за 2017 год.

Депутаты Прионежского районного совета единогласно признали деятельность Вадима Сухарева удовлетворительной, также положительно была оценена и работа администрации Прионежского района за 2017 год.

В частности, в своем докладе Вадим Сухарев отметил, что в прошлом году совместно с администрацией района была продолжена работа по выполнению программы оздоровления муниципальных финансов. Наибольший удельный вес в расходах заняли разделы: "Образование" – 74,1%, "Социальная политика" – 7,9%, "Жилищно-коммунальное хозяйство" – 4,8%, "Общегосударственные вопросы" – 5,4%, "Национальная экономика" – 2,7%.

Огромная деятельность была проведена с обращениями граждан. В 2017 год в Совет депутатов их поступило 154. По всем была проведена кропотливая работа, жителям района оказана помощь.

Глава района проводил встречи с жителями во всех населенных пунктах района. Несмотря на то, что на встречах жители задавали острые, критические для власти вопросы, в большинстве случаев удавалось найти пути решения проблем, в том числе и с помощью республиканских исполнительно-законодательных органов власти.

Подводя итоги работы за год глава, Прионежского района Вадим Сухарев отметил: "Совет работал, решая насущные проблемы, создавая нормативную правовую базу, определяющую нормы и правила, по которым живет район. Основными направлениями работы Совета депутатов в 2018 году будут являться обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения Прионежского муниципального района, контроль за исполнением муниципальных программ и эффективностью расходов бюджета и увеличением доходной части бюджета района".

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