В Прионежском районе Карелии погибли двое туристов

Трагедия произошла в старинном вепсском селе.
Глава Минздрава Карелии в своем телеграм-канале пообщил о ЧП в Прионежском районе.
Трагедия произошла в селе Рыбрека. Там погибли два туриста. Они, предположительно, из Санкт-Петербурга, рассказал Михаил Охлопков. Люди были найдены мертвыми.
По предварительной версии, смерть наступила от удушения выхлопным угарным газом.
Подробности уточняются.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание