В Прионежском районе Карелии погибли двое туристов

Трагедия произошла в старинном вепсском селе.

Глава Минздрава Карелии в своем телеграм-канале пообщил о ЧП в Прионежском районе.

Трагедия произошла в селе Рыбрека. Там погибли два туриста. Они, предположительно, из Санкт-Петербурга, рассказал Михаил Охлопков. Люди были найдены мертвыми.



По предварительной версии, смерть наступила от удушения выхлопным угарным газом.



Подробности уточняются.