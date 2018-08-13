В Прионежском районе Mazda вылетела с трассы, один человек пострадал

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На автодороге "Заозерье – Пиньгуба" в воскресенье произошло ДТП с участием автомобиля Mazda 6, сообщает УГИБДД по Карелии.
"В Прионежском районе на 4 км автодороги "Заозерье – Пиньгуба" в 19 часов вечера произошел съезд автомобиля в кювет. По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda 6 не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет", - сказано в сообщении управления.
В ДТП пострадал 33-летний пассажир, он госпитализирован.
"Водитель о случившемся в ГИБДД не сообщил, с места ДТП ушел. По данному факту проводится проверка, обстоятельства выясняются", - заключили в Госавтоинспекции.
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