В Прионежском районе Mazda вылетела с трассы, один человек пострадал

На автодороге "Заозерье – Пиньгуба" в воскресенье произошло ДТП с участием автомобиля Mazda 6, сообщает УГИБДД по Карелии.

"В Прионежском районе на 4 км автодороги "Заозерье – Пиньгуба" в 19 часов вечера произошел съезд автомобиля в кювет. По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda 6 не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет", - сказано в сообщении управления.

В ДТП пострадал 33-летний пассажир, он госпитализирован.

"Водитель о случившемся в ГИБДД не сообщил, с места ДТП ушел. По данному факту проводится проверка, обстоятельства выясняются", - заключили в Госавтоинспекции.