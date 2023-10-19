В Пряжинском лесничестве посадили почти 2 миллиона сеянцев хвойных пород

В карельском лесничестве подвели годовые итоги искусственного лесовосстановления.

В Пряжинском лесничестве подвели годовые итоги искусственного лесовосстановления, сообщили в паблике Минприроды Карелии 20 октября.

Как рассказали в сообществе, на площади 578 га лесопользователи высадили около 1 млн 800 тысяч сеянцев хвойных пород, на 58 га посеяли 34 кг семян ели.

В создании будущих лесов участвовали и волонтеры, в том числе пряжинские и эссойльские школьники: ребята сажали сосну и лиственницу в рамках масштабных экологических акций «Сад памяти» и «Сохраним лес», отметили в источнике.

В Минприроды напомнили, что искусственное лесовосстановление в Карелии в этом году уже выполнено в полном объеме. Посадка сосны и ели была выполнена на площади 8 тыс. га при плане в 7,5 тыс. га.