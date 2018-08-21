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Новости. Общество
09:51, 21 Августа 2018

В профсоюзах прокомментировали сокращение сотрудников Троллейбусного управления

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Профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Карелии дал негативную оценку процессам оптимизации, происходящим на МУП "Городской транспорт".

"Бесперспективно вот так вот подходить. Вот и все. Я, например, считаю, что на сегодняшний день - это путь в никуда",- заявил председатель КРО профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Сергей Соловьев, оценивая ситуацию с сокращениями работников троллейбусного управления.

Соловьев отметил, что действия по оптимизации наносят предприятию вред и все происходящее в итоге делается не в интересах горожан.

"Мы начинаем нервировать людей. Нервировать действительно! У нас начинаются большие перерывы между поездками и так далее, и тому подобное. Поэтому кроме негатива и критики, ничего нельзя сказать",- объяснил профсоюзный лидер.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2018-08-21 10:16:09
А сами члены профсоюза где?! Небось забыли когда последний раз собрание было. Написали им устав, удобный для администрации, назначили нужных людей в "профсоюзные лидеры", и все счастливы. А ведь по Закону у профсоюзов большие права. Только их использовать надо - всем, а не ждать от "лидеров"
Иван Васильевич
2018-08-21 10:08:31
Что-то всё так разваливается быстро,не видно лучика света даже, а где этот "банщик профсоюзный", почему не помогает,когда надо...
Кирюха непутёвый
2018-08-21 09:57:39
Чёт профсоюзы совсем не удел стали на этом празднике жизни , может пора уже всем в баню идти , к кусенкову . :)
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