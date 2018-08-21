В профсоюзах прокомментировали сокращение сотрудников Троллейбусного управления

Профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Карелии дал негативную оценку процессам оптимизации, происходящим на МУП "Городской транспорт".

"Бесперспективно вот так вот подходить. Вот и все. Я, например, считаю, что на сегодняшний день - это путь в никуда",- заявил председатель КРО профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Сергей Соловьев, оценивая ситуацию с сокращениями работников троллейбусного управления.

Соловьев отметил, что действия по оптимизации наносят предприятию вред и все происходящее в итоге делается не в интересах горожан.

"Мы начинаем нервировать людей. Нервировать действительно! У нас начинаются большие перерывы между поездками и так далее, и тому подобное. Поэтому кроме негатива и критики, ничего нельзя сказать",- объяснил профсоюзный лидер.

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