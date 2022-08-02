В профучилищах Карелии откроется 12 новых мастерских

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о серьезном обновлении учебной базы для студентов профессиональных колледжей, техникумов и училищ.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков написал, что Карелия строит первую в России цифровую верфь, поэтому для работы на ней надо готовить новое поколение судостроителей.

«Для этого с 1 сентября открываем в петрозаводском автотранспортном техникуме две абсолютно новые мастерские по сборке корпусов металлических судов. В каждой 5 кабин с современными сварочными аппаратами и столами для сборки – таких у нас еще не было», - отметил глава республики.

Серьезно обновлять учебную базу для студентов, по словам Артура Парфенчикова, помогает нацпроект «Образование» - работаем в этом направлении уже третий год. Сейчас готовят для ребят 12 мастерских в пяти учреждениях Петрозаводска и Костомукши.

«В Колледже технологии и предпринимательства оборудуем два пространства для практики для будущих поваров, кондитеров, пекарей и парикмахеров. В Лестехе ждём поставку крупной спецтехники. Создаём здесь три мастерские для обучения студентов работе на форвардере и харвестере. В Техникуме городского хозяйства оборудуем мастерские для специалистов ИТ-направления, а в Костомукшском политехническом колледже – для сварщиков и электромонтажников», - рассказал руководитель Карелии.