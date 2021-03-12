В Прощеное воскресенье в Карелии потеплеет до +3

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О погоде на 14 марта рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 14 марта будет облачная с прояснениями погода. Пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью -1, +1°С, днем +1, +3°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем мало меняться.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. Пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, на юге мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью +1, -4°С, на севере до -12°С, днем +3, -2°С, на севере местами до -5°С.

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Комментарии

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врунофф
2021-03-13 17:12:47
Прощаю синоптикам и модераторам
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