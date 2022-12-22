В психоневрологическом интернате в Карелии открыли тренажерный зал

В зале есть весь необходимый гимнастический инвентарь и тренажеры, заверили в правительстве Карелии.

Тренажерный зал открыли в психоневрологическом интернате «Черемушки». Теперь пациенты интерната смогут регулярно заниматься физкультурой под руководством сотрудников учреждения.



«Польза от упражнений заключается в улучшении общего самочувствия, повышении функциональных возможностей, укрепления сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также в улучшении эмоционального состояния», - сообщили в региональном правительстве.



Предусмотрены групповой и индивидуальный формат занятий в зависимости от физических возможностей.





