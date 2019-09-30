В Пудоже начался сбор подписей за отставку главы района Ладыгина

Глава администрации Пудожского района Карелии Андрей Ладыгин заявил, что не собирается отменять принятое решение об увольнении директора школы №3 Светланы Вшивковой, и народ начал собирать подписи за его отставку.

Как сообщает Пудожское районное отделение КПРФ, в связи с публичным заявлением Андрея Ладыгина об отказе изменить решение об увольнении директора школы №3 Светланы Вшивковой инициативная группа 26 сентября приняла решения начать сбор подписей за отставку главы района.

"С 1 октября работает общественная приёмная по ул. Пионерская д. 1 (второй этаж) с 11.00 до 13.00 ежедневно, кроме выходных, здесь же будет организован сбор подписей и желающим помочь в сборе подписей, выдача подписных листов", - сообщается в паблике Пудожского районного отделения КПРФ.

Напомним, увольнение без объяснения причин директора пудожской школы №3 Светланы Вшивковой спровоцировало в Пудожском районе политический кризис.

Во вторник, 24 сентября по инициативе КПРФ здесь прошел самый массовый за последние годы митинг, на котором жители выразили недоверие районным и городским властям.

Участниками акции протеста стали педагоги, родители и учащиеся третьей пудожской школы и другие неравнодушные люди, которых возмутил факт того, что от уважаемого человека местные чиновники решили избавиться, не спросив, что думает по этому поводу общественность, и вопреки интересам школы. На митинг пришло более 250 человек, и претензии, прозвучавшие на мероприятии, касались не только конкретной ситуации с увольнением директора, но и в целом взаимоотношений власти и граждан.

Пришедшие на митинг люди держали в руках плакаты с надписями: "Не губите еще одну школу", "Верните директора", "Мы за Вшивкову", "Позор такой власти" и "Считайтесь с нашим мнением".