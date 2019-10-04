Пудожской школе, где со скандалом уволили директора, ищут нового руководителя

На должность руководителя средней общеобразовательной школы №3 в Пудоже будет объявлен конкурс.

В среду, 2 октября, под председательством главы администрации района Андрея Ладыгина в с школе №3 в Пудоже состоялась рабочая встреча представителей управления по образованию и социально-культурной политике администрации, директора МКУ "Расчетный центр" и педагогов школы. Целью встречи было обсуждение вопросов, возникших в ходе конфликта в связи со сменой директора школы.

Готовится проект нормативно-правового акта об объявлении конкурса на должность руководителя школы №3.

Конкурсная комиссия будет сформирована из числа представителей учредителя образовательного учреждения, органов самоуправления образовательного учреждения, включая родительский комитет, независимых от организатора конкурса экспертов в области управления в сфере образования. Процедура проведения конкурса будет максимально прозрачна для всех заинтересованных лиц.

Вопрос находится на контроле республиканского Министерства образования и Уполномоченного по правам ребенка в Карелии.

Напомним, 24 сентября по инициативе КПРФ в Пудоже прошел самый массовый за последние годы митинг, на котором жители выразили недоверие районным и городским властям. Участниками акции протеста стали педагоги, родители и учащиеся третьей пудожской школы и другие неравнодушные люди, которых возмутил факт того, что от уважаемого человека местные чиновники решили избавиться, не спросив, что думает по этому поводу общественность, и вопреки интересам школы. На митинг пришло более 250 человек, и претензии, прозвучавшие на мероприятии, касались не только конкретной ситуации с увольнением директора, но и в целом взаимоотношений власти и граждан.