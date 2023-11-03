В Пудожском суде вынесли приговор фигурантке особо жестокого убийства двух мужчин

Суд пришел к выводу о необходимости переквалификации вменяемого подсудимой преступления.

Пудожский районный суд вынес приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении особо тяжкого преступления, сообщили в пресс-службе инстанции 8 ноября.

В деревне Авдеево Пудожского района четверо мужчин, в том числе приезжие из другого региона, занимались строительством гостиничного комплекса. В какой-то момент 40-летний обвиняемый поссорился с одним из работников и избил его, в том числе массивным деревянным предметом по голове. Потерпевший скончался на месте.

Напарник погибшего пригрозил обратиться в полицию. Чтобы устранить свидетеля, зачинщик драки ударил его деревянным предметом с гвоздями, сбив с ног. Увидев, что тот не умер, злоумышленник попросил третьего работника и свою 17-летнюю сожительницу помочь добить жертву. По указанию зачинщика они сделали в руку и ногу лежащего мужчины инъекции спиртосодержащей жидкости и воздуха, а в рот залили жидкость, содержащую хлор, после чего стали удерживать руки и ноги жертвы.

Кроме того, девушка нанесла не менее двух ударов по лежащему человеку, после чего он скончался.

Чтобы замести следы, обвиняемые сожгли трупы погибших. При этом о преступлении долгое время не было известно, так как родственники погибших не заявляли об их пропаже, полагая, что они работают на стройке.

Как отметили в источнике, в отношении несовершеннолетней уголовное дело было выделено в отдельное производство. Подсудимая вину в предъявленном обвинении не признала, пояснив, что на момент преступления ей было 16 лет. Умысла на убийство она не имела и действовала под угрозой лишения ее жизни, а также членов ее семьи.

Суд пришел к выводу о необходимости переквалификации вменяемого подсудимой преступления.

Подсудимая, являясь несовершеннолетней, находилась в полной зависимости от мужчины, который на протяжении более года неоднократно ей угрожал, а также применял физическую силу. По его требованиюдевушка выполняла действия, направленные на убийство работника.

Суд исключил из обвинения признаки совершения убийства «группой лиц по предварительному сговору», «с целью скрыть другое преступление», , а также «с особой жестокостью», поскольку наличие предварительной договоренности между подсудимой и лицами не было доказано.

Кроме того, не обнаружили доказательств наличия у подсудимой умысла на совершение убийства с особой жестокостью, напротив, каждое ее действие, выполненное по требованию лица, было направлено именно на лишение жизни работника, а не на причинение ему каких-либо страданий.

Квалифицирующий признак «с целью скрыть другое преступление» суд исключил, поскольку мотивом преступления стало желание сохранить жизнь. Суд признал, что подсудимая действовала под психическим принуждением со стороны мужчины.

Однако соотношение сохранения жизни подсудимой и умышленное лишение жизни потерпевшего являются равноценными, а потому подсудимая превысила пределы крайней необходимости.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности преступления, личность виновной, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, уровень психического развития подсудимой и особенности личности, а также влияние на нее старших по возрасту лиц.

Приговором суда подсудимую признали виновной и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев без ограничения свободы условно с испытательным сроком 4 года.