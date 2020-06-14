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В Пулково столкнулись два самолета

Новости. Происшествия
16:45, 14 Июня 2020
фото: Скрин с видео: 5-tv.ru
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Два пассажирских самолета столкнулись при рулении на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

Люди при столкновении воздушных судов не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"Во время руления на полосе произошло касательное столкновение самолетов авиакомпаний S7 сообщением Санкт-Петербург — Иркутск и "Уральских авиалиний" рейсом Санкт-Петербург — Калининград", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате инцидента люди не пострадали.

Аэропорт продолжает работать в штатном режиме. Обстоятельства происшествия выясняются.

Видео очевидцев опубликовано на Пятом канале.

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Комментарии

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zanoza
2020-06-14 18:09:59
Не разъехались, такое возможно в "Пулково".
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