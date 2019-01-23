В районах Карелии 24 января похолодает до -29 градусов

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О погоде на 24 января рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер северо-западный умеренный.
Температура воздуха ночью составит -18,-20, днем поднимется до -15 градусов.
В Карелии будет облачная с прояснениями погода. На севере выпадет слабый снег. На юге - ночью небольшой, местами умеренный снег, слабая метель. На дорогах гололедица.
Ветер северо-западный, северный умеренный.
Температура ночью -17,-22 градусов, местами опустится до -29. Днем столбик термометра задержится на показателях -13,-18. Местами похолодает до -26 градусов.
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