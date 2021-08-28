В районах Карелии 30 августа ожидается морозная ночь и теплый день

О погоде на понедельник рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 30 августа будет переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +7, +9°С, днем +15, +17°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

В районах Карелии также будет переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Ночью похолодает до +4,+9°С, по северным и восточным районам +1, +6°С, местами в воздухе и на почве заморозки до -2°С, днем воздух прогреется до +14, +19°С.