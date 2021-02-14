В районах Карелии энергетики продолжают неотложные ремонты в электрических сетях

АО "Прионежская сетевая компания" информирует потребителей о возможных отключениях электроэнергии, связанных с ремонтными работами и приносит извинения за доставленные неудобства.

С 15 по 20 февраля временные отключения возможны:

Калевальский район:

- С 16 по 18 февраля с 10.00 до 14.00. Поселок Новое Юшкозеро: улица Студенческая.

Кемский район:

- 15 февраля с 9.00 до 12.00. Кемь: здание районного суда.

- 15 февраля с 9.00 до 16.00. Кемь: улицы Набережная, Заречная, Болотная, Школьная, Первомайская, 2-й Пятилетки (здания гостиницы "Кемский берег", бани, "Почты России", магазина "Меркурий").

- 16 февраля с 9.00 до 12.00. Кемь: улица Юбилейная, переулок Юбилейный.

- 16 февраля с 10.00 до 16.00. Поселок Кривой Порог: улица Индустриальная (здания школы, насосной станции).

- с 16 по 20 февраля с 11.00 до 15.00. Поселок Панозеро.

Кондопожский район:

- С 16 по 18 февраля с 10.00 до 15.00. Деревня Уссуна (частично).

- 19 февраля с 10.00 до 13.00. Город Кондопога: Сандальская набережная.

Костомукша:

- 16 февраля с 10.30 до 13.30. Деревня Вокнаволок: улицы Кириллова, Малая Набережная (частично).

- 17 февраля с 10.00 до 14.00. Поселок Заречный, СОТы "Остров", "Заря", "Заречье", "Стройматериалы", "Хвоинка", "Руда", туристическая база "Нивеус".

Лоухский район:

- 16 и 18 февраля с 10.00 до 17.00. Поселок Амбарный (частично).

- 17 февраля с 10.00 до 14.00. Поселок Сосновый: улица Первомайская; поселок Тэдино: улицы Щитовая, Приозерная; поселок Пяозерский (здания "Почты России", АО "Ростелеком", магазина Лоухского райпо, музыкальной школы.

Медвежьегорский район:

- с 15 по 20 февраля с 9.00 до 17.00. Деревня Уница: потребители будут получать электроэнергию от передвижной дизельэлектростанции.

- 16 и 17 февраля с 9.00 до 16.00. Поселок Пиндуши: улицы Комсомольская, Конституции.

Муезерский район:

- 16 и 17 февраля с 9.00 до 17.00. Поселок Мотко: здания поселковой администрации, АТС, РТПЦ, участкового лесничества, "Почты России", ФАПа.

Олонецкий район:

- 16 февраля с 14.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Красноармейская, Ленина (дома 23, 25), переулки Красноармейский, Полевой.

- 17 февраля с 14.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Урицкого (дома 6, 10, 12, 25, 30, 32), здания детских садов "Гномик" и "Солнышко", насосной станции.

- 18 февраля с 10.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Чкалова, Звездиной, Володарского (дома 15-19), Егорова (дома 1-16), Свободы (дома 11-43), переулок Егорова, светофоры.

Питкярантский район:

- с 15 по 19 февраля с 10.00 до 15.00. Поселок Хийденсельга: улица Лесопильщиков.

Прионежский район:

- С 15 по 20 февраля с 10.00 до 16.00. Поселок Пай: улицы Ладвинская, Станционная, Некрасова; село Деревянное: улицы Онежская (частично), Яблочная, Савкины Поля.

- 15 и 16 февраля с 9.00 до 16.00. Станция Шуйская: улица Привокзальная (частично), переулок Горный.

- С 15 по 19 февраля с 10.00 до 16.00. Поселок Кутижма: потребители будут получать электроэнергию от передвижной дизельэлектростанции.

- С 15 по 17 февраля с 10.00 до 17.00. Местечко Сургуба: СНТ "Природа", "Подсолнух"; станция Падозеро: переулок Новый;

- 15 февраля с 10.00 до 16.00. Окрестности деревни Бесовец: ДНТ "Сфера".

- 19 февраля с 10.00 до 16.00. Деревня Жарниково.

10.00 до 16.00. Деревня Жарниково.Бесовец: ДНТ "оэнергию от передвижной дизельэлектростанции.

Сегежский район:

- С 15 по 20 февраля с 9.00 до 17.00. Поселок Кяргозеро; СОТ "Чайка" (окрестности г. Сегежа).

Сортавальский район:

- 15 февраля с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улица Родниковая.

- С 16 по 20 февраля с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улицы Солнечная, Холмистая (дома 43 -67), СОТ "Скала"; поселок Рантуэ: Сортавальское шоссе.

- С 17 по 19 февраля с 9.00 до 17.00. Город Сортавала: улица Приозерная.

- 17 февраля с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улицы Большая Луговая, Выборжское шоссе.

Лахденпохский район:

- с 15 по 20 февраля с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улица Малиновского.

- С 17 по 19 февраля с 9.00 до 17.00: местечко Парола: форелевое хозяйство "Парола".