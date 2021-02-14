В районах Карелии энергетики продолжают неотложные ремонты в электрических сетях

АО "Прионежская сетевая компания" информирует потребителей о возможных отключениях электроэнергии, связанных с ремонтными работами и приносит извинения за доставленные неудобства.
С 15 по 20 февраля временные отключения возможны:
Калевальский район:
- С 16 по 18 февраля с 10.00 до 14.00. Поселок Новое Юшкозеро: улица Студенческая.
Кемский район:
- 15 февраля с 9.00 до 12.00. Кемь: здание районного суда.
- 15 февраля с 9.00 до 16.00. Кемь: улицы Набережная, Заречная, Болотная, Школьная, Первомайская, 2-й Пятилетки (здания гостиницы "Кемский берег", бани, "Почты России", магазина "Меркурий").
- 16 февраля с 9.00 до 12.00. Кемь: улица Юбилейная, переулок Юбилейный.
- 16 февраля с 10.00 до 16.00. Поселок Кривой Порог: улица Индустриальная (здания школы, насосной станции).
- с 16 по 20 февраля с 11.00 до 15.00. Поселок Панозеро.
Кондопожский район:
- С 16 по 18 февраля с 10.00 до 15.00. Деревня Уссуна (частично).
- 19 февраля с 10.00 до 13.00. Город Кондопога: Сандальская набережная.
Костомукша:
- 16 февраля с 10.30 до 13.30. Деревня Вокнаволок: улицы Кириллова, Малая Набережная (частично).
- 17 февраля с 10.00 до 14.00. Поселок Заречный, СОТы "Остров", "Заря", "Заречье", "Стройматериалы", "Хвоинка", "Руда", туристическая база "Нивеус".
Лоухский район:
- 16 и 18 февраля с 10.00 до 17.00. Поселок Амбарный (частично).
- 17 февраля с 10.00 до 14.00. Поселок Сосновый: улица Первомайская; поселок Тэдино: улицы Щитовая, Приозерная; поселок Пяозерский (здания "Почты России", АО "Ростелеком", магазина Лоухского райпо, музыкальной школы.
Медвежьегорский район:
- с 15 по 20 февраля с 9.00 до 17.00. Деревня Уница: потребители будут получать электроэнергию от передвижной дизельэлектростанции.
- 16 и 17 февраля с 9.00 до 16.00. Поселок Пиндуши: улицы Комсомольская, Конституции.
Муезерский район:
- 16 и 17 февраля с 9.00 до 17.00. Поселок Мотко: здания поселковой администрации, АТС, РТПЦ, участкового лесничества, "Почты России", ФАПа.
Олонецкий район:
- 16 февраля с 14.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Красноармейская, Ленина (дома 23, 25), переулки Красноармейский, Полевой.
- 17 февраля с 14.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Урицкого (дома 6, 10, 12, 25, 30, 32), здания детских садов "Гномик" и "Солнышко", насосной станции.
- 18 февраля с 10.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Чкалова, Звездиной, Володарского (дома 15-19), Егорова (дома 1-16), Свободы (дома 11-43), переулок Егорова, светофоры.
Питкярантский район:
- с 15 по 19 февраля с 10.00 до 15.00. Поселок Хийденсельга: улица Лесопильщиков.
Прионежский район:
- С 15 по 20 февраля с 10.00 до 16.00. Поселок Пай: улицы Ладвинская, Станционная, Некрасова; село Деревянное: улицы Онежская (частично), Яблочная, Савкины Поля.
- 15 и 16 февраля с 9.00 до 16.00. Станция Шуйская: улица Привокзальная (частично), переулок Горный.
- С 15 по 19 февраля с 10.00 до 16.00. Поселок Кутижма: потребители будут получать электроэнергию от передвижной дизельэлектростанции.
- С 15 по 17 февраля с 10.00 до 17.00. Местечко Сургуба: СНТ "Природа", "Подсолнух"; станция Падозеро: переулок Новый;
- 15 февраля с 10.00 до 16.00. Окрестности деревни Бесовец: ДНТ "Сфера".
- 19 февраля с 10.00 до 16.00. Деревня Жарниково.
10.00 до 16.00. Деревня Жарниково.Бесовец: ДНТ "оэнергию от передвижной дизельэлектростанции.
Сегежский район:
- С 15 по 20 февраля с 9.00 до 17.00. Поселок Кяргозеро; СОТ "Чайка" (окрестности г. Сегежа).
Сортавальский район:
- 15 февраля с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улица Родниковая.
- С 16 по 20 февраля с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улицы Солнечная, Холмистая (дома 43 -67), СОТ "Скала"; поселок Рантуэ: Сортавальское шоссе.
- С 17 по 19 февраля с 9.00 до 17.00. Город Сортавала: улица Приозерная.
- 17 февраля с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улицы Большая Луговая, Выборжское шоссе.
Лахденпохский район:
- с 15 по 20 февраля с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улица Малиновского.
- С 17 по 19 февраля с 9.00 до 17.00: местечко Парола: форелевое хозяйство "Парола".
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