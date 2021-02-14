Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Рыдала 40 минут": Жительница Петрозаводска рассказала в соцсети, как ее 11-летнюю дочь избили в парке мальчики 19
Сегодня 11:24
В Петрозаводске прохожим дарили розы (ВИДЕО) 23
14.02.2021 15:44
В Карелию пришел инвестор, подозреваемый в мошенничестве в Белоруссии 3
14.02.2021 18:32
Жители поселка в Карелии остались без воды из-за аварии 7
14.02.2021 17:45
Жителям Карелии позволят узаконить гаражи
14.02.2021 16:26
Появились фото с места ночного пожара в жилом доме, который спасали 11 пожарных в Карелии
14.02.2021 16:48

В районах Карелии энергетики продолжают неотложные ремонты в электрических сетях

Новости. Общество
12:13, 15 Февраля 2021
фото: © АО "ПСК"
Загрузка...

АО "Прионежская сетевая компания" информирует потребителей о возможных отключениях электроэнергии, связанных с ремонтными работами и приносит извинения за доставленные неудобства.

С 15 по 20 февраля временные отключения возможны:

Калевальский район:

- С 16 по 18 февраля с 10.00 до 14.00. Поселок Новое Юшкозеро: улица Студенческая.

Кемский район:

- 15 февраля с 9.00 до 12.00. Кемь: здание районного суда.

- 15 февраля с 9.00 до 16.00. Кемь: улицы Набережная, Заречная, Болотная, Школьная, Первомайская, 2-й Пятилетки (здания гостиницы "Кемский берег", бани, "Почты России", магазина "Меркурий").

- 16 февраля с 9.00 до 12.00. Кемь: улица Юбилейная, переулок Юбилейный.

- 16 февраля с 10.00 до 16.00. Поселок Кривой Порог: улица Индустриальная (здания школы, насосной станции).

- с 16 по 20 февраля с 11.00 до 15.00. Поселок Панозеро.

Кондопожский район:

- С 16 по 18 февраля с 10.00 до 15.00. Деревня Уссуна (частично).

- 19 февраля с 10.00 до 13.00. Город Кондопога: Сандальская набережная.

Костомукша:

- 16 февраля с 10.30 до 13.30. Деревня Вокнаволок: улицы Кириллова, Малая Набережная (частично).

- 17 февраля с 10.00 до 14.00. Поселок Заречный, СОТы "Остров", "Заря", "Заречье", "Стройматериалы", "Хвоинка", "Руда", туристическая база "Нивеус".

Лоухский район:

- 16 и 18 февраля с 10.00 до 17.00. Поселок Амбарный (частично).

- 17 февраля с 10.00 до 14.00. Поселок Сосновый: улица Первомайская; поселок Тэдино: улицы Щитовая, Приозерная; поселок Пяозерский (здания "Почты России", АО "Ростелеком", магазина Лоухского райпо, музыкальной школы.

 Медвежьегорский район:

- с 15 по 20 февраля с 9.00 до 17.00. Деревня Уница: потребители будут получать электроэнергию от передвижной дизельэлектростанции.

- 16 и 17 февраля с 9.00 до 16.00. Поселок Пиндуши: улицы Комсомольская, Конституции.

Муезерский район:

- 16 и 17 февраля с 9.00 до 17.00. Поселок Мотко: здания поселковой администрации, АТС, РТПЦ, участкового лесничества, "Почты России", ФАПа.

Олонецкий район:

- 16 февраля с 14.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Красноармейская, Ленина (дома 23, 25), переулки Красноармейский, Полевой.

- 17 февраля с 14.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Урицкого (дома 6, 10, 12, 25, 30, 32), здания детских садов "Гномик" и "Солнышко", насосной станции.

- 18 февраля с 10.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Чкалова, Звездиной, Володарского (дома 15-19), Егорова (дома 1-16), Свободы (дома 11-43), переулок Егорова, светофоры.

Питкярантский район:

- с 15 по 19 февраля с 10.00 до 15.00. Поселок Хийденсельга: улица Лесопильщиков.

Прионежский район:

- С 15 по 20 февраля с 10.00 до 16.00. Поселок Пай: улицы Ладвинская, Станционная, Некрасова; село Деревянное: улицы Онежская (частично), Яблочная, Савкины Поля.

- 15 и 16 февраля с 9.00 до 16.00. Станция Шуйская: улица Привокзальная (частично), переулок Горный.

- С 15 по 19 февраля с 10.00 до 16.00. Поселок Кутижма: потребители будут получать электроэнергию от передвижной дизельэлектростанции.

- С 15 по 17 февраля с 10.00 до 17.00. Местечко Сургуба: СНТ "Природа", "Подсолнух"; станция Падозеро: переулок Новый;

- 15 февраля с 10.00 до 16.00. Окрестности деревни Бесовец: ДНТ "Сфера".

- 19 февраля с 10.00 до 16.00. Деревня Жарниково.

 10.00 до 16.00. Деревня Жарниково.Бесовец: ДНТ "оэнергию от передвижной дизельэлектростанции.

Сегежский район:

- С 15 по 20 февраля с 9.00 до 17.00. Поселок Кяргозеро; СОТ "Чайка" (окрестности г. Сегежа).

Сортавальский район:

- 15 февраля с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улица Родниковая.

- С 16 по 20 февраля с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улицы Солнечная, Холмистая (дома 43 -67), СОТ "Скала"; поселок Рантуэ: Сортавальское шоссе.

- С 17 по 19 февраля с 9.00 до 17.00. Город Сортавала: улица Приозерная.

- 17 февраля с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улицы Большая Луговая, Выборжское шоссе.

Лахденпохский район:

- с 15 по 20 февраля с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улица Малиновского.

- С 17 по 19 февраля с 9.00 до 17.00: местечко Парола: форелевое хозяйство "Парола".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-02-15 13:00:07
Бедааа. Очень своевременный ремонт ... Летом было , никак невозможно отремонтировать .
Александр Ершов
2021-02-15 13:17:47
Off, за наше короткое малоснежное лето всё не отремонтировать. Поэтому и начинаем уже сейчас. )))
Off
2021-02-15 13:28:23
Александр Ершов, надо иногда смотреть прогноз погоды . Сейчас самые морозы ..а у многих электрообогреватели (((
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.02.2021, 15:41
Минздрав объяснил причину смерти жителя Карелии после прививки от коронавируса
12.02.2021, 13:21
Кого бы вы назначили главой Петрозаводска? (ОПРОС)
11.02.2021, 06:40
Умер мужчина, которого в центре Петрозаводска 14 января сбил экскаватор (ВИДЕО)
13.02.2021, 15:52
Пожар уничтожил туристическую базу отдыха в Карелии
13.02.2021, 15:02
Родионов объяснил, что будет выпускать промышленный парк стоимостью 1,2 млрд в Петрозаводске
10.02.2021, 15:05
Жительница Кондопожского района заплатит больше 10 млн рублей за воровство электроэнергии

Аналитика

11.02.2021 12:44
Обществоведение
"Проблемы энергетики Карелии никому в одиночку не решить…" 7
Генеральный директор АО "Прионежская сетевая компания" Игорь Ширшов рассказал об итогах работы за прошлый год и о "болевых точках" в энергоснабжении потребителей республики.
Миллиарды на помощь отстающему 8
10.02.2021 16:53
Кто попадет под гаражную амнистию?
09.02.2021 16:08
Бюджетный дефицит погрузил Карелию в долги 12
09.02.2021 13:05
Костная клиника: что делать, когда болят суставы
09.02.2021 12:50
Вся аналитика

Чтиво

12.02.2021 14:00
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
Клиника доброго стоматолога 3
09.02.2021 09:07
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»