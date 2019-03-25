В районах Карелии энергетики продолжают плановые ремонты ЛЭП и подстанций

"Прионежская сетевая компания" предупреждает потребителей о возможных отключениях.

25 и 26 марта с 9 часов утра до 16 часов возможны отключения потребителей в Сортавале на улицах Холмистая и Загородная. Там идет реконструкция трансформаторной подстанции.

В поселке Челмужи Медвежьегорского района специалисты АО "ПСК" ведут капитальный ремонт линии электропередачи напряжением 0,4 кВ. В связи с этим в Челмужах (улица Титова, дома 1-15 и улица Гагарина, дома 39 – 65) с 25 по 29 марта с 9 до 17 часов может отключаться электроэнергия.

С 25 по 29 марта с 9 до 17 часов в Лахденпохье на улице Тихой возможны отключения в связи c реконструкцией ЛЭП напряжением 0,4 кВ.