В районах Карелии энергетики продолжают плановые ремонты ЛЭП и подстанций

Новости по теме
Загрузка...
"Прионежская сетевая компания" предупреждает потребителей о возможных отключениях.
25 и 26 марта с 9 часов утра до 16 часов возможны отключения потребителей в Сортавале на улицах Холмистая и Загородная. Там идет реконструкция трансформаторной подстанции.
В поселке Челмужи Медвежьегорского района специалисты АО "ПСК" ведут капитальный ремонт линии электропередачи напряжением 0,4 кВ. В связи с этим в Челмужах (улица Титова, дома 1-15 и улица Гагарина, дома 39 – 65) с 25 по 29 марта с 9 до 17 часов может отключаться электроэнергия.
С 25 по 29 марта с 9 до 17 часов в Лахденпохье на улице Тихой возможны отключения в связи c реконструкцией ЛЭП напряжением 0,4 кВ.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
19.03.2019, 19:10
23.03.2019, 21:40
18.03.2019, 12:32
18.03.2019, 19:10
Аналитика
Сегодня 14:18
Капитал
Жители рунопевческой деревни на севере Карелии встали на защиту озера от форелеводов.
Сегодня 11:50
22.03.2019 16:22
22.03.2019 12:33
20.03.2019 10:10
Чтиво
19.03.2019 14:09
Личное мнение
Как советская экранизация итальянских сказок становится в России социально-политической реальностью.
18.03.2019 12:32
11.03.2019 11:04
06.03.2019 13:45
Медиа
22.03.2019 10:22
Опрос
Нужно ли отдать РПЦ Дом офицеров в Петрозаводске?
Комментарии