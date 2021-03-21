В районах Карелии энергетики продолжают ремонты ЛЭП и подстанций

В рамках Ремонтной программы на 2021 год в зоне ответственности АО "Прионежская сетевая компания" проходят мероприятия по увеличению надежности энергоснабжения потребителей.

Как отмечают в АО "ПСК" неотложные ремонты на энергообъектах нельзя проводить без временных отключений электроэнергии. Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства и просят жителей республики отнестись к этому с пониманием.

Временные отключения электроэнергии с 22 по 28 марта возможны:

Сегежский муниципальный район:

- С 22 по 28 марта с 9.00 до 17.00. Поселок Кяргозеро.

- 22 марта с 13.00 до 17.00. Город Сегежа (частично); поселок Олений.

- 22 марта с 10.00 до 13.00. Поселок Идель (частично).

- 23 марта с 13.00 до 17.00. Поселок Черный Порог; поселок Надвоицы: улица Лесная.

- 24 марта с 13.00 до 17.00. Поселок Надвоицы: улица 50-летия Октября (дом 49).

- С 24 по 28 марта с 9.30 до 17.00. Поселок Попов Порог: "Старый Поселок".

- 26 марта с 13.00 до 17.00. Город Сегежа: улицы Нагорная, Озерная, Комсомольская.

Лахденпохский муниципальный район:

- С 22 марта по 28 марта с 9.00 до 17.00. Поселки Аккахарью, Костамоярви.

- С 22 по 26 марта с 9.00 до 16.00. Город Лахденпохья: переулок Сосновый.

Медвежьегорский муниципальный район:

- С 22 по 28 марта с 9.00. до 17.00. Деревня Уница.

- 24 марта с 14.00 до 15.00. Деревня Уница.

- 25 марта с 14.00 до 15.00. Поселки Чебино, Падун.

- С 22 по 28 марта с 9.00 до 17.00. Поселок Сергиево.

- С 23 по 25 марта с 9.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улицы Свердлова, Матросова, Сегежский переулок.

Кондопожский муниципальный район:

- 24 марта с 14.00 до 15.00. Поселок Кяппесельга, деревня Шайдома.

- С 22 по 26 марта с 9.00 до 16.00. Поселок Огорелыши, деревня Данилово (с 22 по 26 марта с 11.00 до 16.00 потребители будут получать электроэнергию от передвижной дизельэлектростанции).

- С 22 по 26 марта с 10.00 до 15.00. Деревня Святнаволок.

- 23 марта с 9.00 до 10.00. Город Кондопога: улица Бумажников (дом 14, корпус 1).

- 23 марта с 13.00 до 14.00. Город Кондопога: улицы Бумажников (дома 12, 14), площадь Ленина (дом 1), Калинина (дом 7-Б).

- 25 марта с 8.15 до 9.00. Город Кондопога (здание торгового центра "Лотос").

Лоухский муниципальный район:

- 23 марта с 11.00 до 15.00. Поселок Кестеньга: улица Северная, переулок Железнодорожный.

Кемский муниципальный район:

- С 20 по 22 марта с 10.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Пуэтная, Свердлова.

- 23 марта с 9.00 до 15.00. Город Кемь: улица Шоссе 1-го Мая (дома 29-31), переулок Дорожный (дома 12-33).

Прионежский муниципальный район:

- 22 марта с 10.00 до 14.00. Станция Шуйская.

- 22 и 23 марта с 10.00 до 16.00. СНТ "Вымпел".

- С 22 по 25 марта с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: местечко Савкины Поля.

- С 22 по 24 марта с 10.00 до 16.00. СОТ "Природа", ДНТ "Сургубское", СОТ "Подсолнух".

- 23 марта с 10.00 до 14.00. Село Деревянное: улицы Онежская, Заводская, местечко Хутор.

- С 24 по 26 марта с 10.00 до 16.00. Местечко Лососинное.

Петрозаводский городской округ:

- 24 марта с 10.00 до 16.00. Город Петрозаводск: улица Чистая (дома 11-21).

Олонецкий национальный район:

- 22 и 23 марта с 9.00 до 16.00. Деревня Тукса: улицы Центральная (дома 150-160), Садовая.

- 22 марта с 14.00 до 16.00. Город Олонец: улица Карла Либкнехта (дома 36-82), переулки Кирпичный, Больничный, Сказочный тупик.

- 23 марта с 15.00 до 17.00. Поселок Ильинский: улицы Садовая, Леселидзе (дом 57-А), здание школы.