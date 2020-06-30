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В районах Карелии голосование по Конституции проходит достаточно активно, отмечают в избирательных комиссиях

Новости. Общество
13:52, 01 Июля 2020
фото: пресс-служба правительства Карелии
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Руководители Территориальных избирательных комиссий Олонецкого и Сегежского районов рассказали, как у них проходит голосование по поправкам в Конституцию.

В ходе прямой трансляции из информационно-ситуационного центра, который сегодня следит за ходом голосования по поправкам в Конституцию, руководители избирательных комиссий Олонецкого и Сегежского районов рассказали, что происходит у них на участках.

Председатель Территориальной избирательной комиссии из Олонца сообщила, что все участки работают в штатном режиме. Более 42% граждан в районе проголосовало заранее, в период с 25 по 30 июня.

"На сегодняшнее утро уже более 250 человек проголосовало. Это хорошая явка. Люди идут, голосуют, - рассказала руководитель ТИК. - Олонецкий район входит в число наиболее активных".  

По словам руководителя комиссии, все организаторы и участники голосования обеспечены средствами индивидуальной зашиты.

"СИЗы у нас в достаточном количестве. Всем голосующим выдаются одноразовые ручки, маски и перчатки. Все в полном объеме укомплектовано".

В Олонецком районе на участках работают 62 наблюдателя. Никаких замечаний по организации голосования не поступало.

В Сегежском районе на 12 часов 1 июля проголосовало 35% граждан, имеющих право голоса. На некоторых участках явка составила более 50%.

Как сообщила председатель ТИК Сегежского района, люди активно голосовали на дачах и во дворах. Отдельный участок был сформирован на Сегежском ЦБК.

Наблюдатели нарушений не зафиксировали.

Напомним, онлайн-трансляции информационно-ситуационного центра доступны в паблике Конституция2020. Республика Карелия. Прямые включения будут в 15.00, 19.00 и в 21.00.

Смотрите их здесь.

 

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