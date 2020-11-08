В районах Карелии продолжается подготовка энергообъектов к зиме 

В зоне ответственности АО "Прионежская сетевая компания" проходят неотложные ремонты ЛЭП и трансформаторных подстанций, которые помогут значительно увеличить надежность энергоснабжения потребителей.

Как отмечают в АО "ПСК", к сожалению, многие ремонтные работы нельзя провести без временных отключений потребителей. Энергетики приносят извинения за временные неудобства.

Временные отключения с 9 по 13 ноября возможны:

Калевальский национальный район:

- 11 ноября с 15.00 до 16.30. Поселок Калевала: улица Советская (дома 22, 24-А, 26-Б, 30, 34-А), здание отеля "Велт".

- 12 ноября с 14.00 до 15.00. Поселок Калевала: переулок Сампо.

Кемский муниципальный район:

- 9 ноября с 10.00 до 13.00. Поселок Вочаж, здания электрокотельных, город Кемь: Пролетарский проспект (дома 40, 44-А, 46, 50).

- 9 ноября с 13.00 до 18.00. Поселок Бабгуба: улицы Болотная, Школьная, Первомайская (дом 13), ул.Заречная (дома 1, 3, 11-14).

- 10 ноября с 10.00 до 17.00. Город Кемь: улица Слободская (дома 3-55), Рыбацкий переулок, здания ЧП Масоян.

- 11 ноября с 9.00 до 17.00. Поселок Бабгуба: улицы Ручьевая, 2-й Пятилетки; город Кемь здания бара "УФО", инкассации.

- 11 ноября с 9.00 до 17.00. Поселок Бабгуба: улицы

Болотная, Школьная, Первомайская (дом 13), Заречная (дома 1, 3, 11-14).

- 11 ноября с 13.00 до 16.30. Город Кемь: Пролетарский проспект (дом 15), улицы Каменева (дома 8, 10), Гидростроителей (дома 9-А, 11-А, 13-А, 13-Б, 15-А), Энергетиков (дом 21).

- 12 ноября с 9.00 до 12.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 17, 19), здание аптеки "О3".

- 12 ноября с 13.30 до 15.30. Город Кемь: здания Сбербанка, аптеки "Карелфарм", отдела внутренних дел.

- 13 ноября с 13.30 до 16.00. Город Кемь: улицы Ленина (дома 45-91), Некрасова (дома 1-40).

Сортавальский муниципальный район:

- 9 и 10 ноября с 9.30 до 17.00. Поселок Лахденкюля.

Кондопожский муниципальный район:

- 9 и 10 ноября с 9.00 до 16.00. Город Кондопога: улица Сосновая (частично), переулок Солнечный.

- 9 ноября с 9.00 до 10.00. Город Кондопога: улицы Пролетарская, Бумажников.

- 9 ноября с 10.00 до 15.00. Поселок Гирвас: строения ООО "Тари-Бари".

- 9 ноября с 14.30 до 15.00. Город Кондопога: Октябрьское шоссе, улицы Новокирпичная, Строительная.

- 10 ноября с 9.00 до 11.00. Город Кондопога: Октябрьское шоссе, улица Загородная, переулок Октябрьский.

- 10 ноября с 13.30 до 14.30. Город Кондопога: улицы Бумажников, Парковая.

- 11 ноября с 9.00 до 11.00. Город Кондопога: бульвар Юности, улицы Комсомольская, Приканальная, Кирпичная.

- 11 ноября с 14.00 до 15.00. Город Кондопога: проспект Калинина.

- 12 ноября с 9.30 до 10.00. Город Кондопога: проспект Калинина, улица Парковая.

- 12 12 ноября с 13.30 до 15.00. Город Кондопога: проспект Калинина, улицы Шежемского, Пролетарская.

Костомукшский городской округ:

- 10 ноября с 9.00 до 12.00. Город Костомукша: проспект Победы, улица Летняя (обе – частично).

Лоухский муниципальный район:

- 9 ноября с 10.00 до 17.00. Поселок Лоухи: улицы Совхозная, Набережная, Юбилейная, переулок Дачный.

- 10 ноября с 10.00 до 16.00. Поселок Тунгозеро.

- 11 ноября с 9.00 до 12.00. Поселок Пяозерский (частично).

- 11 ноября с 11.00 до 15.00. Поселок Энгозеро: улица Лесная.

Медвежьегорский муниципальный район:

- 9 ноября с 9.30 до 16.00. Поселок Повенец: улицы Копейкина, Калинина, светофоры.

- 10 ноября с 9.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улицы Первомайская, Новая Первомайская (обе частично).

- 11 ноября с 9.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улица Анохина.

- 12 ноября с 11.00 до 16.00. Поселки Паданы, Сельги, Погост.

Олонецкий национальный район:

- С 9 по 13 ноября с 10.00 до 18.00. Деревни Нинисельга, Тигвера.

- 10 ноября с 14.00 до 16.00. Село Видлица: улица Школьная (дом 22), "ГБСУ Видлицкий дом-интернат для престарелых и инвалидов".

- 11 ноября с 9.30 до 11.30. Поселок Устье-Видлицы: улицы Ладожская (дома 52-71), Рыбацкая (дома 46, 59, 61, 64, 67).

- 11 ноября с 13.00 до 16.00. Село Видлица: Улицы Новая (дома 1, 3, 5, 7, 9), Школьная (дома 23, 25), Десанта (частично); поселок Устье- Видлицы: улицы Песочная, Кротова (дома 1 – 17), Привокзальная (дома 5-11), Ладожская (дома 2-А – 13), переулок Ладожский дома 1-17).

- 12 ноября с 9.30 до 11.30. Город Олонец: улица Володарского (дома 55, 56).

- 12 ноября с 14.00 до 16.00. Деревня Мегрега: улица Лесная дома (4-11).

- 13 ноября с 9.30 до 11.30. Город Олонец: улица Володарского (частично).

- 13 ноября с 14.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Сортавальская, Молодежная, Онежская, Станция Олонец (дома 1, 3), Майская (дома 12-А, 13, 13-А, 17), Лесная (дома 1, 2), Луначарского (дома 24-А, 32 – Б), переулки Молодежный, Онежский.

Питкярантский муниципальный район:

- С 9 по 13 ноября с 9.00 до 16.00. Город Питкяранта: улица Ленина, (дома 99, 112, 114, 116, 118, 122, 124, 126, 128, 144).

Прионежский муниципальный район:

- С 9 по 11 ноября с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Советская, Речная, Ивинская.

- 9 и 10 ноября с 10.00 до 16.00. Станция Шуйская: улица Привокзальная (частично).

- 11 с 9.00 до 17.00. Поселок Деревянка: улицы Посадочная, Советская, Кирпичная, переулки Ручейный, Дорожный.

- 11 ноября с 10.00 до 15.00. Поселок Чална: улица Заводская (дома 20, 20-А).

- 11 ноября с 16.00 до 17.00. Местечко Лососинное.

- 12 и 13 ноября с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улица Ветеранов.

- 13 ноября с 10.00 до 15.00. Деревня Педасельга.

Сегежский муниципальный район:

- 10 и 11ноября с 9.00 до 16.00. Поселок Надвоицы: улицы Подхозная, Скалистая, Школьная, Карельская, Южная, Лесная.

- 12 ноября с 10.00 до 15.00. Поселок Попов Порог.