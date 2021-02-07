В районах Карелии в ближайшие дни пройдут неотложные ремонты в электрических сетях

АО "Прионежская сетевая компания" продолжает работы по повышению надежности энергоснабжения потребителей в зоне своей ответственности.

Как отмечают в компании, "несмотря на то, что 16 восстановительных бригад со всей республики в минувшие дни было задействовано на расчистке трассы ЛЭП, питающих электроэнергией поселок Чална Прионежского района, где в результате погодных условий, возникла сложная ситуация с подачей электроэнергии, плановые ремонтные работы идут по графику".

В ближайшие дни в восьми районах Карелии пройдут запланированные ремонты энергообъектов. Ремонтные работы, к сожалению, не могут проходить без временных отключений электроэнергии. АО "ПСК" приносит извинения за доставленные потребителям неудобства.

Кратковременные отключения электроэнергии с 8 по 14 февраля возможны в следующих районах.

Медвежьегорский муниципальный район:

- С 8 по 14 февраля с 9.00 до 17.00. Деревня Уница. Потребителей переведут на снабжение электроэнергией от передвижной дизельэлектростанции.

- С 8 по 12 февраля с 9.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улицы Свердлова, Ленина, Матросова, переулок Сегежский (все частично).

- 9 февраля с 10.00 до 11.30. Город Медвежьегорск: улица Первомайская (частично), магазин "Алку".

Сегежский муниципальный район:

- С 8 по 14 февраля с 9.00 до 17.00. Поселок Кяргозеро; Садово-огородное товарищество "Чайка" (окрестности г.Сегежа).

Лоухский муниципальный район:

- 9, 11 и 16 февраля с 10.00 до 17.00. Поселок Амбарный.

- 10 февраля с 11.00 до 14.00. Поселок Тэдино: улица Родионова.

Сортавальский муниципальный район:

- 8 февраля с 9.00 до 12.00. Поселок Хелюля: улицы Вокзальная, Комсомольская (обе частично).

- 8 февраля с 13.00 до 16.00. Город Сортавала: улицы Ленина и Гагарина (обе частично).

- 10 февраля с 9.00 до 17.00. Город Сортавала: улица Холмистая, плодопитомник.

- С 11 по 12 февраля с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улицы Куйбышева, Маяковского, Пушкина (последние две частично).

Лахденпохский муниципальный район:

- С 8 по 12 февраля с 10.00 до 16.00. Город Лахденпохья: улицы Трубачева, Малиновского, насосные станции, детский сад № 3, гостиничный комплекс "Щучье озеро".

Кемский муниципальный район:

- 8 февраля с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Ломоносова, Речная (обе частично), Северная, Мосорина (частично), Каменева (частично), переулок Совхозный (частично).

- 9 февраля с 9.00 до 15.00. Поселок Рабочеостровск: улица Юбилейная (частично), переулок Юбилейный.

- 9 февраля с 8.30 до 12.00. Город Кемь: улицы Загородная, Беломорская, Ленина (частично), Слободская, Подужемская, Дорожная, Труда, Кирпичная, Свободы, переулок Рыбацкий.

- 10 и 12 февраля с 10.00 до 16.00. Поселок Кривой Порог (частично), насосная станция, здание школы, ЧП Масоян, резерв поселковой котельной.

Кондопожский муниципальный район:

- с 9 по 11 февраля с 10.00 до 15.00. Деревня Уссуна.

- 12 февраля с 10 до 13.00 Поселок Гирвас: улица Кондопожская (дома 1-9А).

Прионежский муниципальный район:

- С 8 по 12 февраля с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Савкины Поля, Яблочная, Онежская (частично).

- 8 февраля с 10.00 до 16.00 поселок Пай: улицы Ладвинская, Станционная, Некрасова.

- 9 февраля с 10.00 до 16.00. Деревня Кутижма.

- 12 февраля с 10.00 до 15.00. СНТ "Северные просторы" (район Бесовца).