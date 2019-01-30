В районах Зимник и Бараний Берег сегодня отключат электричество

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Плановое отключение электроэнергии связано с работами на электросетях, сообщили в администрации Петрозаводска.
Как сообщается на сайте администрации Петрозаводска, 30 января с 10.30 до 13.00 планируется отключение электроэнергии в районах Зимник и Бараний Берег.
Отключение будут осуществлять сотрудники АО "Прионежская сетевая компания" в связи с производством работ по проверке цепей учета на сетях электроснабжения ВС-23 ВЛ-6 кВ.
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