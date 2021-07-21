В районе Карелии, где полыхают пожары и эвакуируют людей, сменился начальник полиции

Сегодня представлен новый руководитель Отделения МВД России по Суоярвскому району, сообщили в ведомстве.

Нового руководителя представил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по Республике Карелия полковник полиции Владимир Гармашов. Подполковник полиции Марат Мухтаров поприветствовал коллектив и обозначил основные пути развития подразделения.

МВД сообщает, что Мухтаров Марат Берденович на службу в органы внутренних дел поступил в 1996 году. Служил в различных подразделениях МВД Карелии. С 2011 по 2020 годы являлся начальником полиции в Пудожском районе.

За время службы многократно поощрялся ведомственными и государственными наградами. Удостоен звания «Заслуженный работник правоохранительных органов Республики Карелия».

Приказом министра внутренних дел по Республике Карелия подполковник полиции Мухтаров с 21 июля 2021 года назначен начальником Отделения МВД России по Суоярвскому району.