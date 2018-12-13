В районе Карелии горел дом

Пожар произошел в жилом доме в Сегеже, сообщили в МЧС Карелии.

В 12.54 пожарно-спасательные подразделения Сегежи привлекались для ликвидации пожара в жилом доме на ул. Спиридонова, 36. В 13.18 пожар ликвидирован.

Площадь повреждения – 20 кв м.

Причины и виновный устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.