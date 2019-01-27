В районе Карелии из кранов течет грязная вода, а власти уверяют, что проблем нет

Жители Пряжи жалуются на грязную воду, а в администрации района заявляют, что еще до Нового года проблему устранили.

Местная газета "Наша жизнь" выпустила материал о проблемах жильцов дома №14 на ул. Петрозаводской с водой.

Еще 15 декабря жильцы дома на приеме пожаловались на грязную воду из крана. А 14 декабря, с опережением, проводились ремонтные работы, по сообщению администрации.

"По информации Администрации (прим.: районной), дом 14 по ул. Петрозаводская в пгт Пряжа подключен к централизованной системе водоснабжения. 14.12.2018 года в здании 16 по ул. Петрозаводская производились ремонтные работы, откуда изначально поступали жалобы на качество воды, но данные жалобы связаны с послеремонтной ситуацией. На следующий день после завершения работ был произведен обход квартир и опрос жителей, жалобы на качество воды отсутствовали. При производстве ремонтных работ водоснабжение отключалось по всей линии, в том числе в доме 14 по ул. Петрозаводская."

Роман Петров, глава администрации сказал, что озерный колодец очистят летом.

Ситуация не изменилась. Люди до сих пор жалуются на грязную воду.