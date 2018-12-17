В районе Карелии мужчину задержали за курение в кафе

Сотрудники вневедомственной охраны в Кондопоге задержали закурившего в кафе мужчину, сообщили в Управлении Росгвардии по Карелии.

В минувшую субботу, 15 декабря, около полуночи сработала сигнализация в кафе на улице Пролетарской. Группа задержания Кондопожского ОВО на месте выяснила, что причиной вызова стало то, что 45-летний мужчина позволил себе закурить в помещении.

Он был задержан и передан наряду патрульно-постовой службы полиции.

Ему грозит штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей