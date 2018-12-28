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Новости. Общество
15:50, 28 Декабря 2018
фото: Кадр из сюжеты

В районе Карелии начался суд по делу о мошенничестве при расселении аварийного жилья

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Кондопожский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела директора ООО "Карельская строительно-монтажная компания" Сергея Никольского, обвиняемого в мошенничестве при строительстве дома для расселения аварийного жилья в Кондопоге.

На вопрос судьи, признает ли Никольский (на фото) свою вину, от ответил, что "не согласен с квалификацией обвинения по этой статье".

По мнению подсудимого и его адвоката, речь может идти лишь о нарушениях в сфере предпринимательской деятельности, по которым уголовное наказание значительно мягче.

Кроме того, предъявляемая Никольскому сумма ущерба в размере более 3 миллиона рублей, по его мнению, завышена минимум вдвое, и он надеется доказать это в суде.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

 

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Комментарии

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Чудик - юдик
2018-12-28 15:54:36
Зачем так торопится и начинать слушания ?* В Карелии закончилась "как то" программа расселения . Надо найти нарушителей и всех вместе рассмотреть .
Гость
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