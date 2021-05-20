В районе Карелии оштрафовали двух гастарбайтеров, которые укладывали уличную плитку

На территории Карелии проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант», сообщили в МВД республики.

Так, в Олонце сотрудники полиции выявили двух нарушителей - иностранных граждан, которые проводили работы по благоустройству двора и укладки уличной плитки. Они не имели права на осуществление трудовой деятельности, а именно патента с территорией действия Карелия.

В результате гастарбайтеры привлечены к административной ответственности. Им назначены наказания в виде штрафа на общую сумму 4 тысячи рублей, вопрос о привлечении к административной ответственности работодателя рассматривается.

С начала операции за нарушение режима пребывания на территории страны, за нарушение правил привлечения и использования иностранных работников составлено более 30 административных протоколов, наложено административных штрафов на общую сумму свыше 30 тысяч рублей.

МВД Карелии напоминает, что иностранный гражданин в целях урегулирования своего правового положения вправе обратиться с мотивированным заявлением о продлении срока временного пребывания в ближайшее подразделение по вопросам миграции по месту своего нахождения, а также с заявлением о выдаче (переоформлении) патента без учета требований к установленному сроку подачи документов для его оформления и к заявленной цели визита.