Реклама на сайте
Прислать новость
В Карелии возбуждено уголовное дело о картельном сговоре поставщиков продуктов питания в соцучреждения 22
20.05.2021 10:43
Рашид Нургалиев откроет в Карелии новый павильон «Бесовы следки» 4
20.05.2021 11:54
Ребенок в Петрозаводске упал с недостроенного дома 9
20.05.2021 14:33
В дачном кооперативе Карелии разыскивают бабушку, которая пошла за водой на колодец и пропала
20.05.2021 18:20

В районе Карелии оштрафовали двух гастарбайтеров, которые укладывали уличную плитку

Новости. Общество
09:15, 21 Мая 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Карпов

На территории Карелии проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант», сообщили в МВД республики.

Так, в Олонце сотрудники полиции выявили двух нарушителей - иностранных граждан, которые проводили работы по благоустройству двора и укладки уличной плитки. Они не имели права на осуществление трудовой деятельности, а именно патента с территорией действия Карелия.

Детскую площадку можно изменить за 2 минуты
19.05.2021 09:31

В результате гастарбайтеры привлечены к административной ответственности. Им назначены наказания в виде штрафа на общую сумму 4 тысячи рублей, вопрос о привлечении к административной ответственности работодателя рассматривается.

С начала операции за нарушение режима пребывания на территории страны, за нарушение правил привлечения и использования иностранных работников составлено более 30 административных протоколов, наложено административных штрафов на общую сумму свыше 30 тысяч рублей.

МВД Карелии напоминает, что иностранный гражданин в целях урегулирования своего правового положения вправе обратиться с мотивированным заявлением о продлении срока временного пребывания в ближайшее подразделение по вопросам миграции по месту своего нахождения, а также с заявлением о выдаче (переоформлении) патента без учета требований к установленному сроку подачи документов для его оформления и к заявленной цели визита.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2021-05-21 09:21:29
У нас ныне только бездельничать можно безнаказанно, а уж трудящегося человека найдут за что наказать. Могли бы ограничиться предупреждением. Если бы "наши" люди умели плитку класть, мигрантов бы не было
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.05.2021, 14:30
Жителей Карелии, отказавшихся от ковид-прививки, предлагают ограничить в правах
15.05.2021, 13:51
Руководство музея «Кижи» зарабатывает по 200-700 тыс. рублей в месяц
16.05.2021, 14:52
Жители Петрозаводска шокированы «прибежищем маргиналов» (ФОТО)
18.05.2021, 13:00
Глава Петрозаводска рассказал, почему его замы написали заявления об увольнении
16.05.2021, 10:48
В Петрозаводске юноша на электросамокате сбил ребенка: у девочки перелом черепа (ВИДЕО)
15.05.2021, 09:28
Умерла известная и удостоенная многих наград учительница в Петрозаводске

Чтиво

20.05.2021 16:10
Без политики
Родителям, которые ужасно боятся детских прививок
Детский мультфильм про бегемота, который ужас до чего боялся прививок, стал реальностью наших дней.
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
«20 лет назад сидели на скамейках, а теперь в WhatsApp»
18.05.2021 12:10
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»