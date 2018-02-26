В районе Карелии пациентов возят в больницу за 200 км - выживают не все

Жители Пудожского района рассказали, с какими трудностями они столкнулись после закрытия морга.

В поселке Шальский на встрече с депутатом Заксобрания Карелии Евгением Ульяновым местные жители рассказли о новой беде, которая свалилась на плечи жителей Пудожского района, – в морге районного центра перестали проводить вскрытие, и всех покойников теперь приходится возить за 200 километров в Медвежьегорск. Конечно же, никто дорогу не оплачивает – туда и обратно за свой счет. Говорят, что единственный на район патологоанатом вышел на пенсию, а на его место не могут найти специалиста.

"Мы в Пудожском районе уже давно не получаем никакой медицинской помощи, почти все медпункты закрыты, скорую помощь не дождешься. В Пудожской больнице инфарктников и инсультников не лечат, везут в Медгору. Многих живыми не довозят. А теперь и покойников нужно возить за 200 километров. Да еще и за свои деньги. Раз так, то скоро мы своих близких во дворе начнем хоронить без вскрытия и справок о смерти".

Читайте в репортаже из Пудожского района о настоящей, не телевизионной жизни людей, о которых уже все забыли, но они продолжают бороться и выживать.