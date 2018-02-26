Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
15:30, 26 Февраля 2018

В районе Карелии пациентов возят в больницу за 200 км - выживают не все

По теме

Ученые: Секс может стать бесполезным из-за процесса эволюции
26.02.18 23:30
ФОТО: Силовики перекрыли центр Петрозаводска
26.02.18 21:38
В Сети обсуждают располневшую Леру Кудрявцеву
26.02.18 21:30
Все новости
Загрузка...

Жители Пудожского района рассказали, с какими трудностями они столкнулись после закрытия морга.

В поселке Шальский на встрече с депутатом Заксобрания Карелии Евгением Ульяновым местные жители рассказли о новой беде, которая свалилась на плечи жителей Пудожского района, – в морге районного центра перестали проводить вскрытие, и всех покойников теперь приходится возить за 200 километров в Медвежьегорск. Конечно же, никто дорогу не оплачивает – туда и обратно за свой счет. Говорят, что единственный на район патологоанатом вышел на пенсию, а на его место не могут найти специалиста.

"Мы в Пудожском районе уже давно не получаем никакой медицинской помощи, почти все медпункты закрыты, скорую помощь не дождешься. В Пудожской больнице инфарктников и инсультников не лечат, везут в Медгору. Многих живыми не довозят. А теперь и покойников нужно возить за 200 километров. Да еще и за свои деньги. Раз так, то скоро мы своих близких во дворе начнем хоронить без вскрытия и справок о смерти".

Читайте в репортаже из Пудожского района о настоящей, не телевизионной жизни людей, о которых уже все забыли, но они продолжают бороться и выживать.

По теме

Ученые: Секс может стать бесполезным из-за процесса эволюции
26.02.18 23:30
ФОТО: Силовики перекрыли центр Петрозаводска
26.02.18 21:38
В Сети обсуждают располневшую Леру Кудрявцеву
26.02.18 21:30
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
deep
2018-02-26 19:18:04
На ж.....е пусть больше сидят и зомьоящик смотрят. На выборы опять не пойдём?
Серж
2018-02-26 19:01:25
До руководились питерские и московские пришельцы.
sherhan2
2018-02-26 18:08:59
Картинка весёлая... В тему.
Orava
2018-02-26 17:50:34
Спасибо путину за это.
кир
2018-02-26 19:58:48
Orava, тебе то что? Ты не наш.
Борис
2018-02-26 16:06:44
Политика партии в действии и это давно уже.....перед выборами проснулись....?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.02.2018, 10:47
Вместо обещанного нового гипермаркета "Лента" в Петрозаводске появится супермаркет другой сети
25.02.2018, 13:41
ВИДЕО: Жесткое ДТП случилось в центре Петрозаводска
22.02.2018, 09:03
Оранжевый уровень опасности объявлен в Карелии из-за морозов
24.02.2018, 13:12
В Карелии погиб пассажир самодельного транспортного средства
21.02.2018, 13:06
ОПРОС: За кого бы вы проголосовали, если бы выборы президента РФ прошли в ближайшее воскресенье?
22.02.2018, 07:25
В Петрозаводске попавшую под машину девочку врачи оставили сидеть на скамейке с охранником в травмпункте

Аналитика

26.02.2018 13:16
Обществоведение
"Мы живем как после войны" 5
Пудожский район – отличная зарисовка на тему, как великая Россия "встает с колен".
В погоне за явкой 3
26.02.2018 12:52
"Депутат должен быть контролером" 1
26.02.2018 11:27
"Ниже пояса не бить и не лизать" 9
20.02.2018 15:04
Своя изюминка 10
20.02.2018 14:33
Вся аналитика

Медиа

В Петрозаводске прошел митинг памяти Немцова
26.02.2018 11:28
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»