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В районе Карелии появится новая база для спасателей

Новости. Общество
18:20, 05 Марта 2022
фото: © Карельская-Республиканская Поисково-Спасательная-Служба

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В Сортавале построят спасателей два здания и причал, а также бокс для хранения техники, сообщила пресс-служба Госкомитета РК ОЖ и БН.

В пятницу, 4 марта, в Сортавале состоялась рабочая встреча, посвященная вопросам строительства новой базы для нужд Карельской республиканской поисково-спасательной службы, подведомственной Госкомитету Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. Руководство Госкомитета и представители подрядчика обсудили сроки и ход работ.

Строительство базы планируется закончить до конца текущего года. В феврале 2022 года Госкомитетом заключен договор с АО «Авиапромстрой», которое в соответствии с заключенным государственным контрактом будет строить два здания и причал. Для КРПСС предусмотрены два бокса для хранения техники, используемой спасателями, помещения для проведения занятий и повышения уровня подготовки.

Напомним, КРПСС является единственной государственной организацией, специалисты которой профессионально спасают жизни и оказывают помощь жителям республики. Служба включает в себя пять отрядов, два из которых расположены в Петрозаводске — отряд спасателей и подразделение разминирования и взрывных работ. Еще три отряда находятся в Медвежьегорске, Кеми и Сортавале.

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