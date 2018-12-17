В районе Карелии построят школу на 1200 мест

Министр образования республики Александр Морозов сообщил об этом жителям Кеми в рамках Дня единого приема граждан.

В Минобразования Карелии сообщили, что Морозов осмотрел площадку под строительство будущей школы в Кеми.

По словам министра образования, к концу 2020 года в Кеми будет построена новая школа на 1200 мест с самым современным оборудованием.