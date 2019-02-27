В районе Карелии произошел пожар в гараже

Гараж горел 26 февраля в Суоярви, сообщили в МЧС Карелии.

В 13.47 пожарно-спасательные подразделения Суоярвского района привлекались для ликвидации пожара в гараже на ул. Ленина, у д. 61. В 14.00 пожар ликвидирован.

Площадь повреждения составила 10 кв м.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.